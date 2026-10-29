Los jubilados cambian la Costa del Sol por la "Sirena del Océano": es la ciudad más antigua de Occidente y fue fundada por los fenicios hace 3.000 años

Cuando llega el otoño, buena parte de los jubilados que buscan sol en España miran hacia la Costa del Sol, con sus urbanizaciones frente al mar y sus paseos marítimos. A algo más de dos horas de carretera al oeste de Málaga, pasado el Estrecho de Gibraltar, una ciudad rodeada casi por completo por el Atlántico ofrece otra forma de pasar el invierno: un casco histórico llano que se recorre a pie, una temperatura media anual de 18,8 grados y más de 3.000 horas de sol al año, que en 2007 la situaron como la cuarta ciudad más soleada del país.

En la cima de la Catedral de Santa Cruz en Cádiz, Andalucía / Istock / Olga Parshina

Lord Byron pasó por ella en 1809, durante el viaje que le llevó por la península en plena guerra de la Independencia, y a él se atribuye el apodo que todavía la acompaña: la "Sirena del Océano". Los romanos, siglos antes, la conocieron como Gades, y los fenicios que la fundaron la llamaron Gadir.

Adriana Fernández

Tres mil años de historia

La tradición fija una fecha concreta para su nacimiento. El historiador romano Veleyo Patérculo escribió que la ciudad se fundó en el año 1104 antes de Cristo, ochenta años después de la caída de Troya. El geógrafo griego Estrabón, citando a Posidonio, contó que los colonos llegaron desde Tiro siguiendo un oráculo y que solo lo lograron al tercer intento. Llamaron al asentamiento Gadir, palabra que alude al muro que lo cercaba.

Horizonte en la ciudad de Cádiz. / Istock

La fecha de Veleyo siempre se ha discutido, pero la arqueología le ha dado parte de razón. En las últimas décadas han aparecido en el centro de la ciudad estructuras urbanas del siglo IX antes de Cristo, que convierten a Cádiz en uno de los primeros núcleos urbanos fenicios de Occidente. Ningún yacimiento confirma todavía la fecha de la tradición, pero Cádiz es la ciudad de Occidente con las referencias escritas más antiguas sobre su fundación, anteriores incluso a las de Cartago, y de ahí que presuma de ser la más antigua de esa parte del mundo.

Aquella Gadir no era una sola isla. Era un pequeño archipiélago de tres islas, dos de ellas unidas con el tiempo por los sedimentos del Guadalete, y en ella se levantó el templo de Melqart, el dios de Tiro que los griegos identificaron con Heracles. Fue uno de los grandes centros religiosos y comerciales del Mediterráneo, donde se garantizaban los pesos y las medidas de los mercaderes.

Iglesia del Carmen, Cádiz. / Istock / HORST GERLACH

Bajo un teatro de títeres

La mejor manera de entender esa antigüedad está a pocos pasos de la catedral. Durante las obras del teatro de títeres de la Tía Norica, en el barrio del Pópulo, aparecieron los restos de la ciudad fenicia, y hoy se pueden ver en el yacimiento Gadir: tramos de dos calles y ocho viviendas del siglo IX antes de Cristo, junto a una factoría romana de salazones y una cisterna. La visita dura unos 30 minutos, en grupos de un máximo de 30 personas, y se hace sobre una pasarela de cristal.

Vista aérea de la antigua catedral de Cádiz al atardecer / Istock

Muy cerca, en 1980 se descubrió el teatro romano, levantado probablemente en el siglo I antes de Cristo. Su graderío supera los 120 metros de diámetro y pudo acoger a unos 10.000 espectadores, lo que lo convierte en uno de los mayores teatros romanos construidos. Lo citaron autores clásicos como Cicerón y Estrabón.

La ciudad moderna tiene sus propias atalayas. En el siglo XVIII, los comerciantes que vivían del comercio con América levantaron en sus casas más de 160 torres miradores para vigilar la llegada de sus barcos. La más alta, la Torre Tavira, a 45 metros sobre el nivel del mar, fue en 1778 la torre vigía oficial del puerto, y desde 1994 alberga una cámara oscura que proyecta la ciudad en tiempo real.

Viejo muelle en La Caleta, Cádiz / Istock / HORST GERLACH

Una ciudad para vivir a pie

La Cádiz que buscan los jubilados es la de las mañanas en el Mercado Central, las tardes en La Caleta, la playa encajada entre los castillos de San Sebastián y Santa Catalina, y los paseos hasta la Puerta de Tierra, la antigua entrada a la ciudad. La catedral, que tardó más de un siglo en terminarse, entre 1722 y 1838, domina el frente marítimo con su cúpula. En el Oratorio de San Felipe Neri se reunieron las Cortes que aprobaron en 1812 la primera Constitución española, la Pepa.

Cádiz tiene hoy unos 111.000 habitantes, y su vida se concentra en barrios como La Viña y el Pópulo, los más recomendados para tapear. La cocina es la del mar: pescaíto frito, tortillitas de camarones y atún de almadraba. Y cada febrero, el Carnaval llena las calles y el Gran Teatro Falla con el concurso de agrupaciones. En 2019, la Junta de Andalucía lo declaró Bien de Interés Cultural como actividad de interés etnológico.