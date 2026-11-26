Todos sabemos que Benidorm es uno de los destinos favoritos de los turistas sénior, sobre todo en verano. Pero cuando un jubilado planea una escapada de invierno, probablemente piense en viajar a un pueblo pequeño y tranquilo, con un patrimonio histórico muy concentrado y rodeado de un entorno natural espectacular al que se puede acceder sin necesidad de hacer grandes rutas de montaña. Pero sin que ello suponga renunciar a estar cerca del mar.

Es uno de los pueblos más bonitos de España / Istock / Shaun Dodds

Quizá por eso, uno de los lugares más valorados por los turistas de más de 65 años sea El Castell de Guadalest, un pueblo situado en la provincia de Alicante, en pleno valle de Guadalest y a muy poca distancia de Benidorm, la meca del turismo sénior como decíamos. Una ubicación más que privilegiada que permite a este tipo de viajero combinar una estancia en la costa con excursiones al interior de Alicante.

Sara Fernández García

Pueblo medieval más bonitos de España

Guadalest es un pueblo medieval que nació como enclave defensivo musulmán, encaramado a una enorme roca y protegido por montañas. Su ubicación, aparentemente inaccesible en lo alto del peñasco, fue precisamente lo que le permitió controlar el valle durante siglos y lo que le otorgó fama y prestigio en la Edad Media.

De aquella época gloriosa quedan los restos del castillo de San José (en ruinas por culpa de varios terremotos y los daños de la Guerra de Sucesión). Eso sí, todavía conserva una ubicación espectacular sobre el peñón, levantado en el siglo XI y encaramado en lo alto de la roca a casi 600 metros de altitud.

Guadalest, el pueblo de Alicante al que van todos los jubilados en diciembre / Istock

Pero el castillo no es lo más singular de este pequeño pueblo en el que apenas viven unos 250 habitantes. Es su entrada, a través de un túnel excavado en la roca, lo que lo convierte en un lugar especial. Se trata del acceso al recinto histórico amurallado a través del Portal de San José, puerta de entrada al barrio del Castillo que todavía hoy conserva la esencia y el trazado de su época medieval. No es de extrañar que esté declarado Conjunto Histórico-Artístico y que, además, forme parte de la asociación Los Pueblos Más Bonitos de España.

Los lugares más bonitos de Guadalest

Además del castillo, hay varios rincones en este pueblo bonito de Alicante que justifican una visita y el hecho de que se haya convertido en uno de los lugares favoritos de los viajeros sénior.

La Casa Orduña

Se trata de una casa señorial del siglo XVII que permite conocer cómo vivía una de las familias más poderosas de la localidad.

El campanario separado de la iglesia

Es una de las estampas más curiosas del pueblo, levantado sobre un peñasco independiente.

El embalse de aguas turquesa / Istock

Museos insólitos

El pueblo cuenta con pequeñas colecciones dedicadas a las microminiaturas, los belenes, las casas de muñecas, los instrumentos de tortura y los saleros y pimenteros. Una oferta cultural sorprendente para un municipio de apenas 280 habitantes.

Una ruta alrededor del embalse

Saliendo del pueblo se puede realizar un recorrido senderista que permite contemplar el municipio desde otra perspectiva, y de paso, admirar uno de sus rincones naturales más bellos. Se trata del embalse de Guadalest, rodeado por las montañas de Aitana y la Serrella, y por sus aguas turquesas. Juntos componen un paisaje sorprendente y muy diferente al de la costa.