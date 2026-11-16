Los jubilados cambian Benidorm por la ciudad donde se come "la mejor gamba roja de España": hasta 250 euros el kilo, es Ciudad Creativa de la Gastronomía por la Unesco y tiene más de 20 kilómetros de playas y calas
Más que una ciudad de vacaciones, es una ciudad para quedarse a vivir, estés jubilado o no.
Paseos junto al mar con la esencia más mediterránea y un ambiente de ciudad durante todo el año, con temperaturas suaves y precios que permiten hacer una vida normal sin gastarse demasiado. Cuando un destino es capaz de reunir todas esas características, se convierte inmediatamente en uno de los favoritos para ese perfil de viajero que ya está jubilado y que puede permitirse el lujo de viajar en cualquier momento.
Y aunque es más que probable que haya mucha gente pensando que ese destino es Benidorm, el favorito es otra ciudad alicantina, situada en el corazón de la Costa Blanca, en el litoral mediterráneo, famosa por su gastronomía, su patrimonio histórico y su entorno natural.
Dénia, el paraíso de los turistas sénior
Desde hace ya algunos años que Dénia es mucho más que una ciudad de vacaciones. De hecho, para los viajeros extranjeros se ha convertido ya en un lugar donde establecer su residencia permanente. Y hay datos que respaldan ese atractivo.
En 2025, Dénia apareció en el octavo puesto de una clasificación de los mejores destinos españoles para jubilarse elaborada por la plataforma especializada Moving to Spain. Y aunque no se trata de ningún ranking oficial, nos da una pista más que relevante del interés que despierta entre los jubilados extranjeros y, por extensión, de los nacionales.
Seis razones por las que Dénia gusta tanto entre los jubilados
Un clima suave y el Mediterráneo a mano
La posibilidad de pasear junto al mar, disfrutar de las terrazas y pasar buena parte del año al aire libre es uno de sus grandes reclamos. Tiene playas de arena en Les Marines y calas rocosas en Les Rotes.
Mar y montaña en el mismo paisaje
El macizo del Montgó domina el horizonte y ofrece rutas de senderismo y naturaleza. El parque natural es un atractivo añadido para quienes no quieren limitar su jubilación a la playa. Aunque, quien prefiera playas, tiene más de 20 kilómetros de costa, desde grandes arenales a pequeñas calas escondidas.
Una ciudad con vida todo el año
Tiene un centro histórico, comercios, mercado, restaurantes, puerto y servicios cotidianos. No depende exclusivamente de las urbanizaciones vacacionales: conserva actividad urbana durante los meses de invierno.
Servicios sanitarios y asistenciales
La atención sanitaria es un factor importante cuando se elige dónde pasar la jubilación. Dénia cuenta con hospital y centros de salud, además de servicios municipales dirigidos a las personas mayores.
Gastronomía de primer nivel
La gamba roja de Dénia es uno de sus productos más emblemáticos, y de los más caros (el kilo de gamba roja puede superar incluso los 250 euros en función de su calibre. A ello se suman el arroz, el pescado, los restaurantes del puerto y una cultura gastronómica reconocida internacionalmente. No es de extrañar que hasta la UNESCO le otorgara un reconocimiento tan interesante como el de Ciudad Creativa de la Gastronomía.
Una comunidad internacional consolidada
Hay residentes de numerosas nacionalidades, asociaciones y negocios orientados a población extranjera. Esto facilita la adaptación de quienes llegan de otros países y buscan relacionarse con personas que comparten su idioma y costumbres.
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