Los jubilados cambian el balneario de Archena por un centro termal de montaña en el Pirineo aragonés y rodeado de cumbres de más de 3.000 metros: del siglo XVII y con aguas que ya se usaban en época romana

Durante décadas, hablar de jubilados y balnearios en España era hablar de sitios como Archena, en la vega del Segura, donde el agua sale a 51,7 grados entre huertas y palmeras. A más de 800 kilómetros al norte, en un circo de montaña del Pirineo de Huesca, otra fuente brota todavía un poco más caliente, a 53 grados, en un lugar donde en invierno la nieve cubre los tejados.

Exterior del Resort Balneario de Panticosa. / Turismo de Aragón.

Para llegar hay que subir hasta el final del valle de Tena, por una carretera que deja atrás el último pueblo y termina junto a un ibón rodeado de paredes de granito. Allí, en un rellano entre montañas, se levanta desde hace siglos un pequeño pueblo de hoteles, fuentes y jardines donde encontramos el Balneario de Panticosa.

Adriana Fernández

De los romanos al quiñón

La tradición asegura que los romanos ya se bañaban en estas aguas, y de ahí el nombre del manantial principal, la fuente de Tiberio. La primera noticia escrita es de 1286, cuando el rey Pedro I de Aragón cedió los baños al quiñón de Panticosa, la comunidad de vecinos que explotaba los pastos y montes del valle. El primer edificio del balneario se levantó en 1694, y durante más de un siglo los vecinos gestionaron los baños.

Termas de Tiberio del Balneario de Panticosa en invierno. / Turismo de Aragón.

En 1826, Fernando VII se los expropió y concedió su explotación al empresario Nicolás Guallart. A partir de entonces el balneario cambió de escala. Durante el siglo XIX, la sociedad Aguas de Panticosa construyó el Casino, el Gran Hotel, la capilla del Carmen, los quioscos de las fuentes y los jardines, todo en un estilo historicista que todavía da su aspecto al conjunto. El Gran Hotel se terminó en 1896, y por él pasaron huéspedes como Ramón y Cajal, Ortega y Gasset, Primo de Rivera y el rey Alfonso XIII.

Imagen del siglo XIX del Balneario de Panticosa. / Istock

Termas bajo la montaña

El balneario vivió una larga decadencia en el siglo XX, hasta que en 2000 lo compró el grupo Nozar y emprendió una rehabilitación completa. El arquitecto Rafael Moneo restauró el Gran Hotel y el Casino, que se reabrieron en 2004 conservando su fachada original. Junto al Hotel Continental, el estudio Moneo Brock, de Belén Moneo y Jeff Brock, construyó las Termas de Tiberio, un edificio semienterrado en la ladera, con muros curvos que escalonan la montaña y una fachada de bloques translúcidos que deja pasar la luz del día.

Vista de Panticosa. / Istock / MAP/APG

Dentro hay una piscina de hidroterapia con vistas al circo, otra de relajación al aire libre, cabinas de tratamiento y una gran piscina con cascada. El agua de la fuente de Tiberio es sulfurosa y sódica, rica en silicatos y sales minerales, y se puede beber. El Gran Hotel tiene además su propio espacio termal, con piscinas interior y exterior y el complejo forma parte del programa de termalismo del Imserso.

Hoy funcionan los dos hoteles, el Gran Hotel y el Continental, ambos de cuatro estrellas y abiertos todo el año. En el verano de 2026, las habitaciones vendidas crecieron un 35 % en julio respecto al año anterior.

Interior del Balneario de Panticosa. / Turismo de Aragón.

Tresmiles sobre el balneario

Pocos balnearios españoles tienen una montaña así encima. El balneario es el punto de partida de varios tresmiles del Pirineo: los Picos del Infierno, cuya cima central alcanza 3.082 metros, el Garmo Negro, de 3.051, el Argualas, de 3.046, y el Algas, de 3.036. El Ibón de Baños, a cuya orilla se levantan los edificios, da origen al río Caldarés.

Para quien no busca cumbres hay paseos más tranquilos. Detrás de los edificios arranca la senda hacia el ibón de Bachimaña, a unas dos horas y media y unos 650 metros de desnivel, pasando junto al refugio de la Casa de Piedra. Hacia el este, el camino de los ibones de Ordicuso o de las Ranas empieza junto a la cascada de Argualas y una pequeña ermita, y en menos de dos horas sube unos 600 metros. Hacia el oeste, frente al Hotel Continental, sale el sendero de los ibones de Brazato, por el GR 11.