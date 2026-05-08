Juan Pedro Gómez, profesor de astronomía: "El eclipse de 2026 se verá en una franja de Asturias a Castellón", y estos son los 10 destinos perfectos para disfrutarlos en entornos de la Unesco

A solo tres meses del fenómeno meteorológico del siglo, son muchas las voces de expertos que nos cuentan más detalles sobre lo que va a suceder. Un eclipse de Sol que no volverá a producirse en décadas.

Eso explica la expectación que está generando, y el interés de los viajeros por elegir bien el destino donde ver un acontecimiento astronómico de estas características, porque este fenómeno va a pasar, literalmente, por encima de España.

Adriana Fernández

Según un profesor de astronomía de la Universidad Politécnica de Cartagena, Juan Pedro Gómez, “el eclipse de 2026 se verá en una franja de Asturias a Castellón”, atravesando la península de oeste a este en una franja que tendrá una anchura aproximada de 200 a 300 kilómetros.

La franja de totalidad del eclipse en España va de Asturias a Castellón. / Istock

Así que en VIAJAR hemos seleccionado diez destinos que son perfectos : ciudades en las que se puede disfrutar a cielo abierto, rodeadas de entornos naturales únicos y donde la probabilidad de visibilidad despejada es muy elevada.

Los diez mejores destinos para ver el eclipse de Sol en España

Asturias

Será una de las primeras comunidades en las que se perciba el eclipse, previsto a las 20.26 según las previsiones de los astrónomos. El riesgo de nubosidad es elevado, pero con un poco de suerte, el entorno abierto de Cangas de Onís, sobre todo la zona de los lagos, y los miradores abiertos hacia los Picos de Europa, son los mejores puntos de observación.

León

El Parque Nacional de los Picos de Europa, entre Asturias, Cantabria y León, es uno de los lugares imprescindibles para ver este fenómeno. El paisaje es espectacular: desde los lagos de Covadonga a la mejor ruta de senderismo de España, la ruta del Cares, están aquí.

El Parque Nacional de los Picos de Europa. / Istock / Roberto A Sanchez

Soria

Ciudad tranquila, con un entorno natural brutal y uno de los cielos más limpios de la península. Si hubiera que elegir un sitio para verlo, podría ser el cañón del río Lobos.

Burgos

La provincia de Burgos también está dentro de la franja de totalidad del eclipse, pero el mejor lugar para verlo no está en la ciudad, sino en los alrededores. La Sierra de la Demanda o los Páramos de Lara y Merindades están entre los favoritos, por ser zonas rurales con poca luz artificial. Después, que nadie se vaya sin visitar la capital y la Catedral de Santa María, una joya gótica declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y símbolo indiscutible de la ciudad.

Orbaneja, un pueblo medieval en medio de las Merindades. / Istock

La Rioja

La Rioja está dentro de la franja de totalidad del eclipse, y eso nos lleva hasta la preciosa localidad de Haro, una ciudad con mucho patrimonio histórico (además de ser la capital del vino, el casco antiguo esconde auténticas joyas del Barroco) y el entorno que la rodea, en el corazón del valle del Ebro Alto, está relativamente abierto.

Navarra

La comunidad foral esconde el inconfundible paisaje de las Bardenas Reales, un inmenso desierto de 42.000 hectáreas de puro aspecto lunar, con formaciones geológicas surrealistas y una biodiversidad sin igual (no es de extrañar que esté reconocida como Reserva de la Biosfera por la Unesco). Su horizonte, completamente abierto, es perfecto para ver un eclipse.

El desierto de las Bardenas Reales. / Istock

Tarazona

Esta ciudad histórica de Zaragoza, situada a los pies del Moncayo ofrece una combinación ideal entre cultura, naturaleza y cielos relativamente estables para ver el eclipse. Una vez allí, la lista de monumentos para visitar en Tarazona es de incalculable valor artístico: desde la catedral, un singular ejemplo de templo gótico que convive con un excepcional legado mudéjar y renacentista.

Huesca

El Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido hace que Huesca también se encuentre en esta lista de destinos para ver el eclipse. Un icono natural formado por un paisaje alpino espectacular. Eso sí, debido precisamente a su relieve, es importante buscar un horizonte oeste muy limpio de nubes y de montañas, porque el eclipse será bajo al atardecer.

El hermoso valle de Ordesa. / Istock

Teruel

Teruel es otro de los destinos ideales para ver el eclipse, y aunque Albarracín figura entre los pueblos favoritos, los Miradores del Maestrazgo son también uno de los lugares más interesantes para contemplarlo: por su altitud elevada, sus horizontes abiertos y su baja contaminación lumínica. Imprescindible.

Morella

Castellón esconde uno de los pueblos medievales más espectaculares de la Comunidad Valenciana: Morella. Una joya medieval con un recinto histórico amurallado y centro declarado Conjunto Histórico-Artístico.