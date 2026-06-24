Una joya neomudéjar, la mejor agua del mundo y el refugio de Unamuno: estas son las tres villas termales que no te puedes perder este verano, donde “el termalismo es más que ocio, patrimonio”

Es oficial, el verano nos ha alcanzado y, con él, las ganas de escapar del calor que ya inunda por completo la Península, por eso no es raro que cada vez con más frecuencia nos encontremos fantaseando con playas de agua cristalina, una escapada entre montañas o el cruce caudaloso de un río donde la brisa refresque el ambiente.

Sara Fernández García

Entre estos planes, sin embargo, hay mucho más, un sector completo de posibilidades donde el descanso se hace hueco en el cobijo de espectaculares parajes naturales donde el sol es solo un recuerdo entre las copas de los árboles: el turismo de villas termales, una opción cada vez más demandada por aunar en una única experiencia historia, tradición, y por supuesto, los enclaves más increíbles y refrescantes del territorio.

Palacio de Agua, Balenario de Mondariz / Balenario de Mondariz

“El termalismo es mucho más que ocio, es patrimonio, identidad, cultura...”, explicaba el secretario general de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Luis Martínez-Sicluna, en un encuentro en colaboración con la Red de Villas Termales de España, en el marco del 45 aniversario de la FEMP.

Termas naturales al aire libre / Istock

En su caso, esta red cuenta con más de 70 Villas Termales de todas las Comunidades Autónomas, incluyendo más de 70 municipios que, en muchos casos beben también de esta industria que reaviva la actividad local de los pequeños municipios siendo, en palabras del secretario, “una de las propuestas turísticas con mayor capacidad para combinar bienestar, sostenibilidad y desarrollo territorial”.

Palacio de Agua, Balenario de Mondariz / Balenario de Mondariz

Los tres imprescindibles: Pontevedra, Girona y Salamanca

“El agua es el elemento central que nos une, pero alrededor de ella encontramos naturaleza, patrimonio, cultura, gastronomía, tradiciones y formas de vida que enriquecen la experiencia del visitante”, explicaba Luis Menor, presidente de la Red de Villas Termales y de la Diputación de Ourense.

Termas naturales al aire libre / Istock

Junto a él, Sergi Mir, alcalde de Caldes de Malavella, Girona; y Javier Calvo, alcalde de Vega de Tirados, Salamanca; y César Gil, alcalde de Mondariz-Balneario, Pontevedra, abrían debate por marcar un ranking entre las distintas opciones que ofrecen cada uno de sus municipios. Y para que tú también puedas decidir cuál es tu favorito, te presentamos las tres estrellas de esta espectacular industria:

Balneario de Mondariz, Pontevedra

Ubicado en el municipio de Mondariz-Balneario, a 30 kilómetros de Vigo, este conjunto termal mantiene su actividad desde 1873, en un complejo que combina las opciones tradicionales con instalaciones hoteleras y de ocio de primer nivel. Con cuatro estrellas y 194 habitaciones, este Palacio de Agua comprende 3.000 metros cuadrados donde podrás refrescarte entre géiseres, cascadas, chorros de hidromasaje y una gran piscina central exterior con camas de agua. Y por supuesto, un área especializada en tratamientos termales y terapéuticos que aprovechan los beneficios de estas aguas mineromedicinales.

Palacio de Agua, Balenario de Mondariz / Balenario de Mondariz

A los pies del río Tea, es además el término municipal más pequeño de Galicia, siendo la principal industria de los vecinos de la zona, junto con la embotelladora de agua de Mondariz, reconocida como una de las mejores aguas del mundo. Así mismo, los alrededores ofrecen diversos puntos de interés turístico, como el Castillo de Sobroso o el puente medieval de Cernadela.

Villa termal de Caldes de Malavella, Girona

En el caso de esta villa termal el éxito viene por partida doble, puesto que no hablamos de una, sino dos instalaciones de igual prestigio y calidad: el 1881 Hotel Balneario Vichy Catalan y el Hotel Balneari Prats. Ambas termas de aguas mineromedicinales combinan la hidroterapia con diversos tratamientos de bienestar en un complejo que, además recoge un impacto histórico impresionante.

Villa termal de Caldes de Malavella, Girona / Istock

En el caso del 1881 Hotel Balneario Vichy Catalan, hablamos de una joya neomudéjar inaugurada a finales del siglo XIX, un edificio histórico, llamativo y lleno de vida que guarda un abanico de servicios, desde tratamientos de salud, hasta circuitos termales.

Por su parte, el Hotel Balneari Prats comprende una estructura modernista de estilo neoclásico impoluto, clásico y elegante, restaurado a principios del siglo XX, con opciones como fangoterapia, quiromasaje o, si prefieres los clásicos, una piscina exterior climatizada, todo sobre un subsuelo que, gracias a fallas profundas, calientan las aguas subterráneas de manera natural, haciendo que broten a la superficie.

Hotel Balneari Prats, Caldes de Malavella / Hotel Balneari Prats

Balneario de Ledesma, Vega de Tirados, Salamanca

Con origen en la Hispania Romana, este complejo ubicado a orillas del río Tormes, mal conocido como Balneario de Ledesma, se extiende sobre la dehesa salmantina como uno de los mayores centros de alta calidad de aguas mineromedicinales de la región.

Balneario de Ledesma, Vega de Tirados / Balneario de Ledesma

Desde la época de Marco Aurelio, e influenciado posteriormente por el paso árabe en la región, este espacio está reconocido como Bien de Interés Minero-medicinal desde 1886, siendo además el refugio de personajes célebres como el escritor y filósofo Miguel de Unamuno, quien acostumbraba a hacer uso de estas instalaciones a principios del siglo XX, siendo amigo personal y paciente del Doctor Hipólito Rodríguez Pinilla, jefe médico que fue de este complejo.

Además de sus actividades, este es un punto de referencia turístico, y prueba de ello es la villa fortificada de Ledesma, antigua Bletisama, declarada Conjunto Histórico-Artístico.