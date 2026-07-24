Esta joya de la naturaleza es conocida como el 'México español': un cenote de aguas turquesas con cascada, mirador y hasta cangrejos de río a su alrededor
Se trata de una de las zonas con más valor ambiental y paisajístico de Valencia y uno de los enclaves naturales más sorprendentes del interior de España.
El intenso color turquesa del agua, especialmente en primavera y tras periodos de lluvias, la transparencia de las pozas, que permite ver perfectamente el fondo, y el entorno rocoso y frondoso, que recuerda visualmente a algunos cenotes abiertos de la península de Yucatán, hacen que este rincón de la Comunidad Valenciana sea conocido como el México español. Y aunque las comparaciones son odiosas, no hay duda de que se trata de un paraíso de interior a solo 45 kilómetros en línea recta del Mediterráneo.
Se trata del Paraje Natural Municipal de Los Chorradores de Navarrés, ubicado en el barranco del Barcal y a solo seis kilómetros del municipio de Quesa, en la comarca de La Canal de Navarrés, una zona conocida por sus ríos, cascadas, piscinas naturales y paisajes montañosos.
Puede que ninguno de estos nombres te suene (a menos que seas valenciano de cuna, o de veraneo), pero la verdad es que se trata de un paraje natural protegido que sorprende por su belleza y por sus impresionantes saltos de agua o ‘chorradores’, como se conoce al entorno.
Un paisaje fluvial con cascadas y pozas naturales
A diferencia de los cenotes de México, que se forman por el hundimiento del techo de una cueva caliza conectada a un acuífero subterráneo, Los Chorradores de Valencia son en realidad un paraje fluvial, donde el agua del río Sellent desciende mediante pequeñas cascadas y pozas naturales sobre roca caliza. La biodiversidad crea un entorno fantástico para una excursión en la que se pueden avistar incluso martines pescadores o cangrejos de río gracias a la abundancia de agua en este entorno.
Se llega a través de la senda de la Fuente Clara, pasando por un bonito mirador hasta alcanzar la cascada (o salto de agua, para no generar demasiada expectativa) de Los Chorradores. De camino a ella, se puede disfrutar de diferentes zonas de baño, el azud o presa y hasta de un lugar para hacer picnic (en el espacio conocido como la Fuente de la Higuera) en medio de este paraje natural tan desconocido para la mayoría.
Un manantial termal, el secreto mejor guardado
Ir en busca del salto de agua de Los Chorradores de Navarrés implica descubrir por el camino uno de los secretos mejor guardados de la zona: el Pozo de las Quebradas, un lugar donde las aguas termales, ricas en hierro, manan de la propia tierra. Eso sí, hay que tener en cuenta antes de ir que no se trata de un lugar de acceso público, sino que la entrada está regulada y hay que pagar entrada.
De lo que no hay duda es que de Los Chorradores de Navarrés son la excusa perfecta para recorrer una de las zonas con más valor ambiental y paisajístico de la comarca. Porque este es uno de los enclaves naturales más sorprendentes del interior valenciano, y lo mejor es que se trata de un lugar de fácil acceso y con un recorrido muy corto y apto para la mayoría de visitantes. Si a eso le sumas un entorno de lo más fotogénico, estás tardando en preparar las maletas para ir a conocer este espectáculo de la naturaleza a tiro de piedra.
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