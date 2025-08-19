Esta joya natural oculta en los Pirineos es un oasis de aguas turquesas, árboles por todos lados y hasta una cascada

Entre las frondosas montañas del Pirineo aragonés se esconde un enclave que es el paraíso de los aventureros. Las montañas del Sobrepuerto albergan un cañón que parece sacado de una película. El barranco de Forcos es más que una formación geográfica, el curso del río Forcos ha modelado un cañón de piedra caliza de lo más salvaje. A medida que desciendes por él, ya sea andando o practicando barranquismo, serás testigo de las maravillas que esconde en su interior: pozas de aguas turquesas, cascadas y musgo colgante te acompañarán, entre ecos y olor a naturaleza, deleitándote las vistas.