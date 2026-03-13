La joya natural más impresionante de España está en un pueblo de Teruel de 500 habitantes: tiene un agua de pureza extrema, pasarelas sobre el vacío y cañones únicos

Rodeado de montañas, ríos y frondosos bosques mediterráneos, este lugar se ha convertido en uno de los destinos más atractivos para quienes buscan naturaleza en estado puro y paisajes que invitan a caminar para contemplar. Es un entorno natural de extraordinaria belleza que se esconde en uno de los pueblos menos transitados de España: Teruel. Aun así, cada vez tiene más éxito entre los amantes de la naturaleza y los senderistas... Porque buscar el encanto del ecosistema se ha convertido en una nueva forma de encontrarse con uno mismo.