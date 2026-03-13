La joya natural más impresionante de España está en un pueblo de Teruel de 500 habitantes: tiene un agua de pureza extrema, pasarelas sobre el vacío y cañones únicos
Teñido por el verde de su vegetación y el turquesa de sus aguas, este enclave es uno de los más bonitos de la Península Ibérica y se sitúa en uno de los pueblos más desconocidos.
Rodeado de montañas, ríos y frondosos bosques mediterráneos, este lugar se ha convertido en uno de los destinos más atractivos para quienes buscan naturaleza en estado puro y paisajes que invitan a caminar para contemplar. Es un entorno natural de extraordinaria belleza que se esconde en uno de los pueblos menos transitados de España: Teruel. Aun así, cada vez tiene más éxito entre los amantes de la naturaleza y los senderistas... Porque buscar el encanto del ecosistema se ha convertido en una nueva forma de encontrarse con uno mismo.
El creciente interés turístico ha llevado a establecer medidas de conservación para proteger este entorno natural. El acceso está regulado mediante entradas y aforo limitado, y se han habilitado zonas específicas de estacionamiento para evitar el impacto sobre el paisaje. Gracias a esta gestión sostenible, la zona ha logrado mantener intacta gran parte de su riqueza natural, por lo que hoy es uno de los destinos más atractivos del interior de Aragón.
Belleza natural: un paraíso extraordinario para los senderistas
En el corazón de la comarca del Matarraña, al este de la provincia de Teruel, este pequeño municipio llamado Beceite, se despliega entre gargantas de roca caliza, aguas transparentes y senderos que serpentean entre pinares. El gran emblema natural son las famosas pasarelas del El Parrizal de Beceite. Allí la ruta combina senderos, puentes y pasarelas de madera que permiten avanzar junto al río sin alterar el delicado equilibrio del entorno.
La excursión transcurre por un desfiladero de roca caliza modelado durante miles de años por el río. El itinerario, de unos ocho kilómetros entre ida y vuelta, es relativamente largo, pero accesible para la mayoría de los visitantes, incluidos niños o caminantes sin gran experiencia. Hasta hace apenas dos décadas era un espacio frecuentado sobre todo por vecinos de la zona, con tramos difíciles de recorrer. Las actuales pasarelas de madera sustituyeron a improvisados troncos sujetos a las rocas, y las zonas donde antes había que nadar para continuar el camino ahora se atraviesan de forma segura.
La humedad favorece además una vegetación sorprendentemente rica. El pino negral domina gran parte del bosque, aunque también aparecen arces, tejos, acebos, avellanos y numerosas especies de helechos que prosperan en las zonas más sombrías del desfiladero. ¡Ojo! Y la fauna también está presente, aunque a menudo pasa desapercibida. Entre las especies más características destaca la cabra montés, el buitre leonado o el quebrantahuesos.
Su pueblo, un tesoro patrimonial
Su casco antiguo mantiene el aire medieval con calles empedradas, casas de piedra y pequeñas plazas. Entre los edificios más destacados se encuentra la Iglesia de San Bartolomé, además de antiguos molinos hidráulicos, lavaderos y puentes tradicionales. Además, uno de los elementos más singulares es el puente de piedra que cruza el río a la entrada de la localidad. Construido entre los siglos XV y XVI, su arco único y su altura (casi 15 metros) lo convierten en una de las imágenes más reconocibles del municipio.
Por si fuera poco, es un enclave que todavía bebe de sus tradiciones. Las más importantes son las fiestas patronales dedicadas a San Eutropio y San Bartolomé, que se celebran en agosto. Durante varios días, el pueblo se llena de procesiones, música, actividades culturales y encuentros gastronómicos que reúnen a vecinos y visitantes. ¡Un lugar en el que perderse durante unos días!
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