La joya natural que guardan 60 habitantes en el norte de España: un paraíso infinito conocido como "el Nueva York de los bosques" que alberga casas colgantes, monasterios medievales y la “Puerta de Castilla”
Escondido en el interior de la península, este entorno biodiverso se extiende como una joya escondida del paisaje castellano, un parque natural protagonizado por la España vaciada.
Entre cañones y cortados modelados por los ríos, bosques de hayas y encinas, se extiende un paisaje jurásico parcheado de acebos, enebros, madroños, y núcleos urbanos de ensueño que enmarcan un Parque Natural de más de 33.000 hectáreas.
Este precioso enclave, transición natural entre el clima atlántico y mediterráneo, conforma la bisagra estructural que enlaza la Cordillera Cantábrica y los Pirineos, hogar de gatos monteses, aves rapaces y lienzo de una infinita Metrópoli Verde conectada por espectaculares senderos en el nordeste de la provincia de Burgos, donde, entre sus cuatro núcleos urbanos, se cuentan tan solo 68 habitantes.
Cómo conocer sus alrededores
Ya sea desde el desfiladero del río Purón, una garganta de roca excavada por el río que lo nombra, o por el desfiladero de Pancorbo, conocido históricamente como la “Puerta de Castilla”, el Parque Natural Montes Obarenes-San Zadornil se alza como como un gran muro natural sobre el paisaje burgalés de la comarca de Las Merindades.
Este “Nueva York de los bosques”, conocido así por la extensión y variedad de su flora, recoge en pocos metros impresionantes ejemplares de robledales, enebros, madroños e incluso inmensas secuoyas. Su centro de interpretación, ubicado en el pueblo de San Zardonil, es el punto de inicio de infinitas rutas desde las que recorrer las luces y sombras de este inmenso bosque verde, con diversos carteles explicativos con los que empaparse de la biodiversidad del entorno, y actividades anexas como rutas en bicicleta o a caballo, donde explorar su entorno de una manera diferente.
La gran mayoría de sus recorridos, sencillos y circulares, invitan a las escapadas en familia, pero si buscas una propuesta más extrema, asciende hasta su máxima altura en el pico de Pan Perdido, a 1.237 metros de altura, donde encontrarás una auténtica panorámica de sus alrededores.
Casas colgantes, monasterios medievales y otros alrededores de San Zadornil
Si quieres descubrir los tesoros que recogen los alrededores de San Zadornil, visita el pueblo de Frías, un enclave de origen medieval con un impresionante castillo encaramado sobre el peñasco de La Muela, desde donde podrás observar la comarca al completo. Además, sobre esta gran roca se yerguen sus famosas casas colgantes, hechas de toba y madera sobre sus extremos como un anexo del propio precipicio.
Apenas 30 minutos de distancia separan Frías de la localidad de Tartales de Cilla, que recoge un conjunto de 14 espacios excavados bajo piedra, de origen independiente y datados entre los siglos VII y VIII, según creen expertos. Conocidas como “Las Cuevas de los Portugueses”, este asentamiento eremítico es accesible mediante unas escaleras que se suceden desde cruce a este pequeño pueblo.
Y en el pueblo cercano de Oña, a escasos 50 kilómetros de San Zadornil, se levanta el Monasterio de San Salvador, original del año 1011, bajo el mandato de los condes Sancho García y su mujer Urraca, un templo que pasó a la historia como uno de los más influyentes del reino de Castilla. Cuenta con una fachada barroca apoyada en dos torres de su fortaleza previa, y en su visita, por 4 euros, podrás visitar la amplia bóveda octogonal que se cierne sobre el monasterio, tallas, pinturas al fresco, un órgano barroco, o el Primer Panteón Real de Castilla, una obra gótico mudéjar.
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