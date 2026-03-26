La joya natural que guardan 60 habitantes en el norte de España: un paraíso infinito conocido como "el Nueva York de los bosques" que alberga casas colgantes, monasterios medievales y la “Puerta de Castilla”

Y en el pueblo cercano de Oña, a escasos 50 kilómetros de San Zadornil, se levanta el Monasterio de San Salvador, original del año 1011, bajo el mandato de los condes Sancho García y su mujer Urraca, un templo que pasó a la historia como uno de los más influyentes del reino de Castilla. Cuenta con una fachada barroca apoyada en dos torres de su fortaleza previa, y en su visita, por 4 euros, podrás visitar la amplia bóveda octogonal que se cierne sobre el monasterio, tallas, pinturas al fresco, un órgano barroco, o el Primer Panteón Real de Castilla, una obra gótico mudéjar.