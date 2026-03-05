La joya natural más bonita de España la guardan 50 habitantes de Burgos: una cascada que atraviesa el pueblo, casas colgadas sobre el vacío y formaciones rocosas imposibles

Afortunadamente, y a pesar de su creciente popularidad en redes sociales, el pueblo conserva una escala mínima y un ritmo pausado. No hay grandes infraestructuras ni prisas urbanas. La experiencia consiste en caminar sin rumbo fijo mientras se escucha el agua que marca el ritmo de la vida de sus vecinos, que guardan esta postal como una de las más sorprendentes de España. Si eres de las personas que se dejan llevar por las sensaciones, te adelantamos que este enclave cautivará todos los sentidos: hablamos de Orbaneja del Castillo.