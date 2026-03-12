La joya natural que guardan 1300 habitantes en Castilla-La Mancha: se llama "el pueblo de las cascadas", está declarado Conjunto Paisajístico y fue inspiración para Camilo José Cela
Es uno de los pueblos medievales más impresionantes de España y cuenta con un museo muy especial.
Almagro, Alcalá del Júcar, Sigüenza o Belmonte son solo 4 de todos los pueblos que forman Castilla-La Mancha, una de las comunidades autónomas más infravaloradas de España. En su interior también se encuentra una joya natural conocida como “el pueblo de las cascadas”, un lugar que cada vez se está convirtiendo en el preferido de más personas.
Está declarado Conjunto Paisajístico, y su belleza es tal que incluso fue inspiración para un Premio Nobel de Literatura. Actúa como puerta de entrada al Parque Natural del Alto Tajo, la red de cañones y hoces más extensa de Castilla-La Mancha con más de 105.000 hectáreas. Si buscas huir y desconectar en la naturaleza, este pequeño pueblo de Guadalajara podría encantarte.
Unas cascadas impresionantes
Hablamos de Trillo, uno de los pueblos medievales por excelencia de Castilla-La Mancha. Se encuentra en Guadalajara, tiene aproximadamente 1.300 habitantes y está declarado Conjunto Paisajístico. Es conocido como “el pueblo de las cascadas” o “el pueblo del agua” debido a los saltos de agua que lo atraviesan gracias al río Cifuentes, que atraviesa la localidad en dirección al Tajo. Si sigues el sendero del río, podrás ver 5 cascadas impresionantes.
Son el reclamo turístico más importante de la localidad, pero no es el único que está relacionado con el agua. Otro de los lugares más importantes de Trillo es la Casa de los Molinos, donde hace años se molían los granos de cereal gracias a la fuerza del río y donde actualmente se encuentra el Museo Prometeion, en el que podrás descubrir cómo se aprovechaba antiguamente el agua para producir electricidad.
Un pueblo lleno de encanto
Trillo no solo cuenta con una naturaleza impresionante, sino que su patrimonio está al mismo nivel. Algunas muestras de ello son el puente sobre el río Tajo, que fue clave para diferentes conflictos como la Guerra Civil Española o la Guerra de la Independencia; la Iglesia de la Asunción de Santa María, construida en el siglo XVI y de estilo renacentista; o el Rollo Jurisdiccional, una columna de piedra del siglo XVII que en la Edad Media indicaba que la localidad tenía jurisdicción plena.
Inspiración para un Premio Nobel
No somos los únicos que creen que Trillo es uno de los pueblos más bonitos de España. Camilo José Cela, Premio Nobel de Literatura en 1989, incluyó la localidad en su obra Viaje a la Alcarria, publicada en 1948 y en la que narra un recorrido a pie de diez días por Guadalajara. El autor elogia el entorno natural y paisaje de Trillo, el gran ambiente de sus tabernas y la tranquilidad que lo caracteriza.
Síguele la pista
Lo último