La joya natural que guardan 1300 habitantes en Castilla-La Mancha: se llama "el pueblo de las cascadas", está declarado Conjunto Paisajístico y fue inspiración para Camilo José Cela

Trillo no solo cuenta con una naturaleza impresionante, sino que su patrimonio está al mismo nivel. Algunas muestras de ello son el puente sobre el río Tajo, que fue clave para diferentes conflictos como la Guerra Civil Española o la Guerra de la Independencia; la Iglesia de la Asunción de Santa María, construida en el siglo XVI y de estilo renacentista; o el Rollo Jurisdiccional, una columna de piedra del siglo XVII que en la Edad Media indicaba que la localidad tenía jurisdicción plena.