"Una joya medieval que sorprende": el pueblo de Aragón que puede presumir de las vistas más impresionantes del otoño

En el extremo este del pueblo, construida en el siglo XIII, la iglesia de San Salvador es una de las principales joyas arquitectónicas del pueblo y también uno de los mejores miradores de los Pirineos. Desde ahí, se tienen vistas de 360 grados a los Pirineos que incluyen el cañón de Ordesa, las cumbres nevadas de Monte Perdido o los valles que se extienden más allá de donde la vista alcanza.