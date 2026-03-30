La joya medieval a una hora de Madrid que revive la leyenda de Galiana y Carlomagno

Existen rincones que parecen escapar del itinerario habitual de los visitantes y, justamente por eso, conservan un encanto único. El Palacio de Galiana es uno de esos lugares. Ubicado a la vera del río Tajo, este antiguo palacio de ocio combina la elegancia del estilo mudéjar, jardines cuidados, vestigios de la época medieval y una leyenda que ha reforzado su misterio a lo largo de los siglos. Más que un simple edificio histórico, Galiana es una de esas joyas que permiten descubrir Toledo más allá de sus postales más conocidas.