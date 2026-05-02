La joya medieval que guardan los 135 habitantes de este pueblo de Teruel: un rincón declarado Bien de Interés Cultural y una joya gótica levantina
Puertomingalvo conserva un conjunto histórico protegido donde destaca la Iglesia de Santa María de la Asunción, una de las mejores muestras del gótico levantino en la zona.
Si estás organizando una escapada por el interior de Aragón y buscas algo que se salga de los recorridos más repetidos, hay lugares que acaban siendo los más interesantes, como Puertomingalvo, un pequeño pueblo enclavado en pleno parque cultural del Maestrazgo al noreste de la comarca de Gúdar-Javalambre.
Si bien no es un lugar de paso ni un sitio al que se llegue por casualidad, merece la pena ir expresamente a visitar este pequeño rincón de Teruel de apenas 135 habitantes. Con ese dato en mente, puedes asumir que la visita va a ser tranquila, pero verás que ha sido una buena elección en cuanto entres en el casco histórico.
Puertomingalvo se ubica sobre un espolón rocoso y está gobernado por un castillo del siglo XIII, que es uno de los mejor conservados de la zona.
Lo más práctico es dejar el coche en la entrada y empezar a pie. A partir de ahí, no hace falta que hayas planificado tu recorrido. Permítete perderte, que fácilmente vuelves a encontrarte y la gracia está en eso.
Puertomingalvo se desarrolló en una zona de sierra con valor estratégico durante siglos, en contextos donde el control del territorio condicionaba la forma de construir, y eso explica en parte su trazado irregular.
Con el tiempo, ese mismo aislamiento ha limitado las transformaciones. Mientras otros pueblos han cambiado más, aquí la evolución ha sido mucho más contenida, y eso se nota fácilmente al pasear por sus calles.
La joya que explica por qué el conjunto está protegido
En medio del recorrido aparece la Iglesia de Purificación y San Bas, el edificio más reconocible del pueblo y una de las claves que explican que este rincón aragonés fuese declarado Bien de Interés Cultural. El templo actual es de estilo neobarroco del siglo XVIII, pero se erigió en el XIV como una pequeña capilla gótica aprovechando los restos de otro edificio árabe. Aún conserva intactas la pila bautismal del siglo XIV y las pinturas de la cúpula.
Puertomingalvo es uno de los principales exponentes del gótico levantino civil en Aragón, y eso se puede apreciar en otros de sus principales edificios. El Ayuntamiento, del siglo XIV, es otro de sus grandes atractivos. Es de estilo gótico, con fachada en sillería de piedra y puertas con arco de medio punto. En su interior, las antiguas mazmorras albergan hoy el Centro de Interpretación de Castillos. También destacan la Casa Lloveros y la Casa Alta, que repiten ese mismo esquema constructivo.
La visita al pueblo no requiere un día completo, pero tampoco recomendamos plantearlo como una parada rápida. Recorrer el casco histórico con calma puede llevar entre una y dos horas. A partir de ahí, encaja mejor dentro de una ruta por la zona que como destino único.
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