La joya medieval española considerada una de las más espectaculares del mundo: lleva intacta desde el siglo XII y tiene un precioso puente de piedra
Valderrobres conserva un conjunto histórico dominado por su castillo, su iglesia gótica y un puente de piedra que marca la entrada al casco antiguo.
La comarca aragonesa de Matarraña, aún desconocida para muchos, esconde uno de los pueblos más bonitos y mejor conservados de España. Hablamos de Valderrobres, una localidad turolense de apenas 2.500 vecinos que es un buen ejemplo de arquitectura medieval prácticamente intacta.
Es más, parece que hubieses aparecido en pleno siglo XII cuando lo visitas, y es que sus callejuelas empedradas, la iglesia y los puentes góticos facilitan que la imaginación te teletransporte a una época muy lejana.
La entrada más reconocible a Valderrobres, y que te va a dejar la primera (y muy buena) impresión, se hace a través de su puente de piedra sobre el río Matarraña, que se construyó también con una lógica defensiva. Esta obra de ingeniería medieval fue construida en el siglo XV y conecta la parte nueva con el casco antiguo.
Tras cruzarlo, te encontrarás con el Portal de San Roque, una entrada fortificada que da paso al trazado urbano original.
Un núcleo medieval que se ha conservado sin grandes alteraciones
El casco histórico lo componen calles estrechas y empinadas que siguen un trazado irregular y una arquitectura basada casi por completo en la piedra de la que va brotando vegetación. Las casas nobles destacan por sus balcones de forja, escudos heráldicos y detalles en piedra.
En Valderrobres, apenas ha habido intervenciones a lo largo de los siglos, por lo que hay una coherencia general y ningún edificio destaca por encima del resto de forma aislada.
El castillo y la iglesia: dos piezas clave que explican el perfil del pueblo
En la parte alta se sitúan el Castillo de Valderrobres y la Iglesia de Santa María la Mayor.
Ambos edificios, levantados principalmente entre los siglos XIV y XV, son los que definen la silueta del pueblo (y probablemetne los únicos que se salgan de esa uniformidad que mencionábamos). En el castillo-palacio pasaban largas temporadas los obispos zaragozanos y combina elementos defensivos y residenciales. La iglesia comparte plaza con el castillo y es uno de los mejores ejemplos del gótico levantino aragonés.
No podemos olvidar la Casa Consistorial, en la pequeña Plaza de España, que se construyó en el siglo XV, en la época de mayor auge del poblado.
Para visitar el pueblo y llegar a estos monumentos, prepara las piernas, que te vas a enfrentar a alguna que otra pendiente y cambio de nivel, pero van a merecer la pena las vistas y los cambios de perspectiva.
Qué tener en cuenta al visitarlo (y por qué merece la pena desviarse hasta aquí)
Llegar a Valderrobres implica normalmente una pequeña desviación, pero es precisamente por eso que no se ha convertido en un destino saturado y la visita sigue siendo bastante manejable.
El tamaño del casco histórico permite recorrerlo en una mañana, aunque te recomendamos que alargues un poco la parada para subir al castillo y detenerte en los puntos más altos para disfrutar de las mejores vistas del pueblo.
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