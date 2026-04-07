La joya del Levante con el título de Capital Gastronómica del Arroz: dicen que su paella de pescadores es "el sabor puro del Mediterráneo" y está bajo un castillo del siglo X

Si visitas Cullera no dudes en probar su paella, creada por el chef Salvador Gascón. Fallecido en 2018, fue el antiguo propietario de Casa Salvador, uno de los restaurantes más famosos de la ciudad. Se dice que su paella es "el sabor puro del Mediterráneo", y es que se elabora con caldo de pescado de roca y otros ingredientes como langostinos y tomates frescos de Cullera, pimentón, salmonete o el arroz J.Sendra, de la Denominación de Origen Arroz de Valencia.