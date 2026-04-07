La joya del Levante con el título de Capital Gastronómica del Arroz: dicen que su paella de pescadores es "el sabor puro del Mediterráneo" y está bajo un castillo del siglo X
Cada 2 años celebra el evento internacional más importante sobre el arroz y está lleno de playas de arena dorada y aguas cristalinas.
Con la llegada del buen tiempo, el Mediterráneo vuelve a ponerse en el punto de mira como uno de los principales destinos para estos meses. Si tener paisajes de ensueño, un buen clima y monumentos impresionantes no fuese suficiente, también es el mejor sitio para comer uno de los platos más deliciosos de la gastronomía española: la paella.
Declarada Bien de Interés Cultural Inmaterial en la Comunidad Valenciana, este plato hecho principalmente de arroz es tan famoso que es replicado por chefs de todo el mundo. No obstante, ¿qué mejor sitio para disfrutarla que su lugar de origen? Aunque cualquier ciudad o pueblo valenciano es perfecto para ello, hay uno que sobresale del resto. Es conocido como la Capital Gastronómica del Arroz, y está bajo un monumento de más de 1.000 años.
Un viaje al Mediterráneo más puro
Hablamos de Cullera, uno de los destinos más populares de la Comunidad Valenciana. Es conocido como la Capital Gastronómica del Arroz, y es que desde 2022 celebra cada 2 años la Bienal Mundial del Arroz, el evento internacional más importante sobre dicho producto. Este octubre será la tercera edición y se espera que se repita la estructura de las ediciones anteriores con actividades, degustaciones o talleres, entre otros.
Si visitas Cullera no dudes en probar su paella, creada por el chef Salvador Gascón. Fallecido en 2018, fue el antiguo propietario de Casa Salvador, uno de los restaurantes más famosos de la ciudad. Se dice que su paella es "el sabor puro del Mediterráneo", y es que se elabora con caldo de pescado de roca y otros ingredientes como langostinos y tomates frescos de Cullera, pimentón, salmonete o el arroz J.Sendra, de la Denominación de Origen Arroz de Valencia.
Un paraíso frente al mar
Aparte de tener una de las mejores paellas de España, Cullera es un destino de ensueño lleno de calas de arena dorada y aguas cristalinas perfectas para disfrutar de las temperaturas de estos meses. Además, cuenta con un patrimonio histórico fascinante visible especialmente en su castillo, declarado Bien de Interés Cultural.
Fue construido en el siglo X bajo el califato de Alhakén II, y está a más de 200 metros sobre el nivel del mar en la Montaña de los Zorros. Sin embargo, a partir de su reconquista cristiana en el siglo XIII se hicieron varias reformas y se añadieron lugares como el Santuario de la Virgen del Castillo, construido a finales del siglo XIX, o la Torre del Marenyet, de 15 metros de altura.
Síguele la pista
Lo último