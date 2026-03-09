La joya que guardan los 430 habitantes de este pueblo de La Rioja: tiene las aguas termales más espectaculares de España y una iglesia románica del siglo III declarada Bien de Interés Cultural

Numerosos pueblos de la Península Ibérica guardan con recelo las propiedades curativas de sus aguas termales, pero pocos como este consiguen atrapar al viajero en su entorno: naturaleza, bienestar y monumentos consolidan este destino de interior como uno de los más ideales para una escapada de fin de semana. Y la realidad es que cada vez más viajeros organizan sus excursiones pensando en el bienestar: respirar aire puro, probar gastronomía de calidad, hacer enoturismo y, por supuesto, descubrir aguas termales con propiedades beneficiosas para el cuerpo. ¿Quién podría resistirse?