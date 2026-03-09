La joya que guardan los 430 habitantes de este pueblo de La Rioja: tiene las aguas termales más espectaculares de España y una iglesia románica del siglo III declarada Bien de Interés Cultural
En este pueblo donde el agua se convierte en el principal atractivo para los viajeros, sus monumentos constituyen un patrimonio único en el norte de España.
Numerosos pueblos de la Península Ibérica guardan con recelo las propiedades curativas de sus aguas termales, pero pocos como este consiguen atrapar al viajero en su entorno: naturaleza, bienestar y monumentos consolidan este destino de interior como uno de los más ideales para una escapada de fin de semana. Y la realidad es que cada vez más viajeros organizan sus excursiones pensando en el bienestar: respirar aire puro, probar gastronomía de calidad, hacer enoturismo y, por supuesto, descubrir aguas termales con propiedades beneficiosas para el cuerpo. ¿Quién podría resistirse?
Esta pequeña localidad se ubica en La Rioja, a unos 60 kilómetros de Logroño y a unos 116 de Pamplona. Aquí se encuentran unas populares pozas termales naturales situadas junto al cauce del Río Cidacos (declarado Reserva de la Biosfera por la UNESCO) que brotan a más de 40 grados. Construidas en piedra y abiertas al paisaje, estas piscinas reciben continuamente el agua caliente que proviene del subsuelo... Un lugar irresistible para los aficionados al turismo de salud.
Aquí muchos conocen el placer de sumergirse mientras la montaña respira a sus espaldas y el vapor envuelve el ambiente. Es cierto que la comunidad presume de balnearios célebres (Panticosa, Paracuellos del Jiloca o Alhama de Aragón), pero basta cruzar la frontera hacia La Rioja para descubrir este edén termal: las Pozas de Arnedillo, un municipio diminuto que no alcanza los 430 habitantes que cuida hasta el más mínimo detalle de este tesoro natural.
Aguas termales curativas de acceso gratuito
La tradición termal del lugar se siente desde la época del Imperio romano, cuando estas aguas ya eran utilizadas con fines terapéuticos y de relajación, aprovechando sus propiedades minerales. Las pozas se disponen en tres niveles alineados junto al río: el agua emerge en la primera a unos 52 °C y, a medida que fluye hacia las siguientes, la temperatura desciende hasta unos agradables 35-40 °C. Este flujo constante permite disfrutar del baño mientras el agua se renueva de forma natural... Un paraíso.
El ritual más popular entre los visitantes consiste en alternar el baño en las pozas calientes con una rápida inmersión en las frías aguas del río. Además, las instalaciones cuentan con duchas y paneles informativos que indican los tiempos máximos recomendados de baño. Las aguas, procedentes de un largo recorrido subterráneo asociado al sistema del río Cidacos, son ricas en minerales como sodio, cloro, calcio, bromuro, hierro, silicio, rubidio y magnesio.
De cualquier forma, la gran ventaja de estas pozas termales es que el acceso es completamente libre y gratuito. De hecho, existen varios aparcamientos públicos a pocos metros y el espacio permanece abierto las 24 horas del día.
El bonito patrimonio de este pequeño pueblo de La Rioja: monumentos y mucho más
La historia del municipio también está ligada al poder eclesiástico medieval. Durante siglos perteneció al Obispado de Calahorra por concesión del rey Alfonso VII, lo que explica la presencia de antiguas edificaciones religiosas y fortificaciones que aún hoy marcan el perfil del pueblo. Por lo tanto, más allá de las pozas termales, el casco urbano y sus alrededores conservan varios monumentos que revelan la rica herencia histórica del lugar.
Uno de los más destacados es el Castillo de los Obispos de Calahorra, una fortaleza de origen medieval levantada en el siglo X para vigilar el paso estratégico entre el valle alto del Cidacos y las tierras cercanas a Arnedo. Hoy solo se conservan algunos restos: una torre cuadrada, fragmentos de muralla y parte de la estructura original construida con sillarejo y mampostería.
En el corazón del pueblo se encuentra también la Iglesia de San Servando y San Germán, levantada en el siglo XVI sobre un templo gótico anterior. Su estructura cuanta con un estilo románico del siglo III. Este edificio fue declarado Bien de Interés Cultural en 1984.
Sin duda, este pueblo de La Rioja se alza como uno de los más ricos en patrimonio y aguas termales de la Península Ibérica. ¡Hay que ir al menos una vez en la vida!
Síguele la pista
Lo último