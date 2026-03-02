La joya que guardan los 300 habitantes de un pueblo de Huesca: una colegiata medieval fortificada que domina un cañón y pasarelas colgadas sobre el vacío

El perfil de murallas y torres parecen prolongación natural del acantilado en el que se encuentra este desconocido pueblo del norte de la Península Ibérica. Este enclave se contempla tanto desde arriba como desde los pies del pueblo... La naturaleza que envuelve este sitio regala panorámicas espectaculares antes de la llegada del viajero a sus calles empedradas que guardan historias de hace milenios. Aquí la arquitectura y la geología no compiten: se complementan. Y la muestra de ello es una fortaleza medieval que sus vecinos guardan con recelo.