La joya que guardan los 20 habitantes de un pequeño pueblo aragonés: una iglesia medieval declarada Monumento Histórico-Artístico y levantada entre calles empedradas a los pies de los Pirineos

Esta iglesia se sitúa en el interior de una de las fortalezas románicas mejor conservadas de Europa y referencia imprescindible del patrimonio histórico en la provincia de Huesca. Su imponente silueta se alza sobre un espolón rocoso que domina la Hoya de Huesca, una ubicación estratégica que explica su relevancia militar durante la Reconquista. Un lugar en el que la vida antigua se mezcla con la fe, y que a día de hoy supone un reclamo de peregrinos, historiadores y aventureros que quieren empaparse de la vida medieval.