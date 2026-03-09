La joya que guardan los 135 habitantes de este pueblo de Teruel: un rincón medieval declarado Bien de Interés Cultural y con una capilla gótica levantina del siglo XIV

Teruel no tiene que demostrar nada, pero lo hace casi sin quererlo con las maravillas que esconde en pueblos como Puertomingalvo. Con tan solo 135 habitantes, este lugar enclavado en la Serranía del Maestrazgo es uno de los más destacados de su comarca. Se ubica sobre un espolón rocoso y está gobernado por un castillo del siglo XIII que, según el portal de Turismo de Aragón, es "uno de los mejor conservados de la zona".