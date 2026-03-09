La joya que guardan los 135 habitantes de este pueblo de Teruel: un rincón medieval declarado Bien de Interés Cultural y con una capilla gótica levantina del siglo XIV
Historia, patrimonio y gastronomía se fusionan en este rincón de Teruel completamente desconocido pero precioso.
Rara vez se pone en valor Teruel más allá del que se considera como uno de los pueblos más bonitos del mundo, Albarracín. No será por atractivos, porque precisamente es una provincia muy rica, donde la tranquilidad reina en cada pueblo, la gastronomía es absolutamente deliciosa, los paisajes preciosos y su patrimonio impresionante, pues es la región con el mayor conjunto de templos mudéjares de España.
Teruel no tiene que demostrar nada, pero lo hace casi sin quererlo con las maravillas que esconde en pueblos como Puertomingalvo. Con tan solo 135 habitantes, este lugar enclavado en la Serranía del Maestrazgo es uno de los más destacados de su comarca. Se ubica sobre un espolón rocoso y está gobernado por un castillo del siglo XIII que, según el portal de Turismo de Aragón, es "uno de los mejor conservados de la zona".
Un castillo que fue cementerio
Existe un enigma histórico que persigue al Castillo de Puertomingalvo y que todavía no han podido descubrir ni historiadores, ni periodistas, ni oriundos: no se sabe exactamente cuándo se erigió. La referencia más antigua que se ha encontrado es de una carta foral del siglo XII, cuando los cristianos llegaron. Así que se cree que la fortaleza podría pertenecer a la época musulmana y haber sido construida entre los siglos X y XI.
En el XV comienza a ver reflejado en sus muros el paso del tiempo y, en lugar de restaurarse, se utiliza como cementerio. Desde entonces y hasta la década de 1980, la decadencia fue en aumento. Pero finalmente se aprobó el proyecto de restauración y hoy entre sus paredes podemos visitar un museo etnológico que preserva el pasado y el presente de la Serranía. Gracias a esta reconstrucción, Puertomingalvo puede presumir de recibir curiosos todos los años.
Construcciones medievales y un espacio gastro de alta cocina
Junto al castillo, la Casa del Ayuntamiento que data del siglo XIV, es su gran atractivo. Es de estilo gótico, con fachada en sillería de piedra, vanos germinados y puertas con arco de medio punto adovelado. Muy cerca -como en todos los pueblos- está la iglesia Virgen de la Purificación y San Blas, de estilo neobarroco. El templo actual es del siglo XVIII, pero se erigió en el XIV como una pequeña capilla gótica aprovechando los restos de otro edificio árabe.
Por desgracia, durante la guerra civil perdió elementos como el órgano o el retablo del altar. Sin embargo, aún conserva intactas la pila bautismal del siglo XIV y las pinturas de la cúpula, entre otras cosas. El pasado musulmán se refleja también en algunos vestigios de la fortificación musulmana, como el Portalico, uno de los tramos más emblemáticos de la muralla; o el Portal Alto, también llamado Portal de San Antonio por la imagen que preside la entrada.
Este pueblo declarado Bien de Interés Cultural, alberga uno de los mejores restaurantes de todo Teruel. Se llama 'Existe', está ubicada a más de 1.400 metros de altitud y está reconocido tanto por la Guía Michelin como por la Repsol. Antes estaba en Mosqueruela, pero recientemente se trasladó al hotel Mas de Cebrián de Puertomingalvo. Como rezan sus redes sociales, su lema es "el producto de proximidad y temporada".
