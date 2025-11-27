La joya de Gaudí que nadie conoce está en el norte de España: fue una villa de veraneo para aristócratas y su visita cuesta menos de 10 euros

En esta villa experimentó con formas, colores y ornamentos que alzaron lo que se conoce como 'El Capricho de Gaudí'. Esta creación fue un manifiesto de su pensamiento arquitectónico antes de que la fama moldeara su estilo. Junto a la Casa Vicens y los Pabellones de la Finca Güell, forma esa trilogía que anticipó el universo gaudiniano. Concretamente, en este edificio, si el arquitecto solía adaptar sus proyectos a la personalidad de quien los encargaba, aquí llevó esa filosofía a su punto más extremo: el resultado fue una residencia que fusionaba exuberancia y comodidad moderna, envuelta en cerámicas brillantes, motivos florales y una estructura que, sin duda, estaba adelantada a su tiempo.