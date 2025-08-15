Dicen que es la joya escondida de Alicante: el pueblo marinero con la mejor playa de la Costa Blanca y un peculiar castillo

No es en Jávea ni en Denia donde se encuentra la verdadera joya. Es en el corazón de la Costa Blanca, arropado por colinas verdes y viñedos. Allí se esconde Moraira: un antiguo pueblo marinero que, pese al inevitable crecimiento turístico, conserva intacto su encanto tradicional. Sus callejuelas estrechas, las casas encaladas y las barquitas de madera descansando en la orilla ejercen de prueba de que, a pesar del impacto del turismo, aquí la vida sigue discurriendo lenta, al ritmo que marca mar.