La joya desconocida de Gaudí está a una hora y media de Barcelona: un oasis modernista en medio de un precioso jardín de naturaleza salvaje

Entre los rincones más bonitos de los Jardines Artigas, se pueden mencionar la Cascada, la Font del Bou, la Font del Lleó y la Font de la Gruta. Y luego están los puentes, necesarios para atravesar el cauce del río que cruza el jardín. Son el el Pont d'Escala y el Pont dels Arcs. Y, por último, la Glorieta que preside el jardín desde lo alto de un peñasco de roca a modo de mirador sobre el jardín.