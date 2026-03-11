La joya más desconocida de España son unos fiordos que se pueden recorrer en barco: están en Valencia, tienen paredes de 400 metros y un castillo colgado de un risco
A partir del 14 de marzo podrás vivir esta experiencia mientras disfrutas de lugares que son inaccesibles de cualquier otra forma.
Si piensas en Noruega es inevitable que te acuerdes de los fiordos, un lugar al que todos hemos deseado ir en algún momento pero que, desgraciadamente, está demasiado lejos de casa. Además, si no eres muy amante del frío y la lluvia, probablemente dudes si te merece la pena visitarlos. Por suerte, más cerca de lo que crees hay unos igual de impresionantes.
Aunque suene sorprendente, España cuenta con sus propios fiordos. Además, contrastan al 100% con los nórdicos, pues se encuentran en una provincia mediterránea con temperaturas de hasta casi 20º de media en estas fechas. Si quieres hacer un viaje en barco por ellos sin necesidad de tener que coger ningún avión de varias horas o de tener que llenar la maleta de abrigos, has de poner rumbo a la Comunidad Valenciana.
Un crucero ‘a la española’
La provincia de Valencia cuenta con sus propios fiordos, y se encuentran entre las localidades de Cofrentes y Cortes de Pallás, en la zona interior. Son los cañones del río Júcar, y ofrecen un paisaje que nada tiene que envidiarle al noruego, pues mezcla un escenario de aguas tranquilas con paredes rocosas de origen kárstico de 400 metros de alto.
Si quieres conocerlos desde dentro, has de saber que hay una ruta fluvial que parte desde Cofrentes con la que podrás hacer un recorrido de 30 kilómetros en aproximadamente 90 minutos por el embalse, pudiendo ver zonas que son inaccesibles en carretera. Además, estás de suerte, porque este paseo acuático comienza a realizarse a partir del día 14 de este mes. Por tan solo 25 euros (16 los niños de 3 a 12 años) podrás vivir una experiencia única.
Un castillo espectacular
Aparte de los Cañones del Júcar y la Muela de Cortes, una de las mayores reservas de montaña y espacios naturales protegidos de la zona, en la ruta podrás ver colgado de un risco el Castillo de Chirel, una fortaleza militar declarada Bien de Interés Cultural construida en la época árabe que fue clave para expulsar a los moriscos en el siglo XVII.
Si bien es cierto que con la llegada de la primavera el Mediterráneo ya empieza a saturarse, esta parte de interior atrae menos turistas, por lo que es perfecta para conocer Valencia sin excesivas aglomeraciones. Aparte de una ruta fluvial increíble, esta zona también cuenta con otros lugares impresionantes como el único volcán de la Comunidad Valenciana, una cueva declarada Patrimonio de la Humanidad y rutas impresionantes.
Síguele la pista
Lo último