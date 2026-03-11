La joya más desconocida de España son unos fiordos que se pueden recorrer en barco: están en Valencia, tienen paredes de 400 metros y un castillo colgado de un risco

Si piensas en Noruega es inevitable que te acuerdes de los fiordos, un lugar al que todos hemos deseado ir en algún momento pero que, desgraciadamente, está demasiado lejos de casa. Además, si no eres muy amante del frío y la lluvia, probablemente dudes si te merece la pena visitarlos. Por suerte, más cerca de lo que crees hay unos igual de impresionantes.