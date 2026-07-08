Esta joya de la Costa Brava es 'la antigua Grecia' española: uno de los conjuntos arqueológicos más importantes de Cataluña, con más de 2.000 años e impresionantes vistas al mar

En pocos lugares de Europa es posible recorrer, en apenas unas horas, el legado de dos de las grandes civilizaciones de la Antigüedad. En la reconocida Costa Brava se esconde un yacimiento que ofrece una experiencia única: es el único enclave de la península ibérica donde se conservan, uno junto al otro, los restos de una antigua ciudad griega y otra romana. Pero más allá de la historia que guardan sus vecinos, los viajeros se enamoran de uno de los paisajes más bellos del Mediterráneo.

Adriana Fernández

Situada junto al golfo de Roses, L'Escala conserva un carácter propio que queda al margen de la mera condición de destino turístico. Sus calles, el puerto y las pequeñas calas recuerdan constantemente que aquí el mar ha sido durante siglos la principal fuente de riqueza. Pero si existe un lugar capaz de mostrar el valor de la localidad que sus vecinos guardan con tanto recelo, son las ruinas de Empúries. La unión entre patrimonio, naturaleza e historia convierten este enclave en uno de los más fascinantes que pueden visitarse en la Península Ibérica.

Muy pocos saben que caminar por Empúries es hacerlo sobre el mismo suelo que pisaron comerciantes, soldados, artesanos y navegantes llegados desde el otro extremo del mar. Cada excavación sigue aportando nuevas piezas al rompecabezas, demostrando que este sitio continúa siendo uno de los yacimientos arqueológicos más importantes del país.

La huella griega y romana de una bonita localidad de la Costa Brava / Istock / ABBPhoto

La historia de 'la antigua Grecia' española: una pequeña localidad con yacimientos de hace más de 2.000 años

La historia comenzó en el siglo VI a.C., cuando marinos procedentes de Focea establecieron un pequeño asentamiento comercial en esta costa del Empordà. Aquel primer núcleo evolucionó hasta convertirse en Emporion, una próspera colonia griega dedicada al comercio marítimo. De aquella época todavía se conservan importantes vestigios, como parte de las murallas, antiguos santuarios religiosos, espacios dedicados al intercambio comercial y las instalaciones donde se elaboraban salazones y salsas de pescado, productos muy apreciados en todo el Mediterráneo antiguo.

Restos griegos y romanos de las ruinas de Empúries / Istock / quintanilla

Más tarde, la llegada de los romanos en el año 218 a. C. transformó por completo la vista. Sobre un antiguo campamento militar se desarrolló una nueva ciudad que, con el paso del tiempo, terminó integrándose con la colonia griega bajo una misma administración. Aquella unión convirtió a Emporiae en uno de los principales centros urbanos del noreste de Hispania hasta su progresivo abandono varios siglos después. La parte romana conserva algunos de los espacios más representativos: el foro, las termas públicas, las antiguas tiendas, varias residencias aristocráticas decoradas con elegantes mosaicos y los restos del anfiteatro.

Las ruinas de Empúries en la Costa Brava / Istock / Magdalena Juillard

Qué ver en las ruinas de Empúries sí o sí (y en los alrededores)

Especialmente llamativa resulta la llamada Casa de los Mosaicos, una de las viviendas más destacadas del conjunto romano, bajo la que todavía se conserva un criptopórtico subterráneo que demuestra el alto nivel arquitectónico alcanzado por sus constructores. La visita se completa en el Museo de Arqueología de Cataluña - Empúries, donde se exhiben centenares de piezas recuperadas durante más de un siglo de excavaciones: cerámicas, esculturas, herramientas, monedas, joyas y objetos cotidianos ayudan a reconstruir la vida de quienes habitaron estas orillas del Mediterráneo.

Muy cerca aparece Sant Martí d'Empúries, un pequeño núcleo medieval de calles empedradas y casas de piedra que conserva un ambiente relajado. En el centro histórico se encuentra la iglesia de Sant Pere, el antiguo Alfolí de la Sal o la casa donde vivió la escritora Caterina Albert, conocida como Víctor Català. Asimismo, el paseo marítimo, salpicado de esculturas, antiguas viviendas de pescadores y pequeñas playas urbanas, invita a querer volver cada verano.

La playa de Empúries en Girona / Istock / boerescul

Un bocado al mar: identidad local en sus platos

La pesca y la elaboración de las célebres anchoas siguen formando parte de la identidad local, una tradición que aún puede descubrirse tanto en las conserveras artesanales como en los restaurantes del casco antiguo. Las anchoas de L'Escala, elaboradas mediante técnicas tradicionales transmitidas durante generaciones, son el producto más emblemático, aunque la cocina local ofrece mucho más. Arroces marineros, pescados recién llegados de la lonja, mariscos y recetas mediterráneas protagonizan las cartas de numerosos restaurantes situados junto al puerto.