La joya aristocrática del norte de España que fue hogar del rey Juan Carlos I: un capricho inglés frente al Cantábrico, con fines académicos y escenografía de época

En 1972, el Ayuntamiento compró parte de la propiedad, el palacio y los actuales jardines. A día de hoy, funciona como sede de instituciones como la Universidad del País Vasco y Eusko Ikaskuntza, que organizan allí sus Cursos de Verano; o incluso para congresos y bodas. Desde entonces, los jardines han permanecido abiertos a todo el mundo y es por eso que los donostiarras los consideran parte fundamental de su historia y de su ciudad.