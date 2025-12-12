Ni Mérida, ni Lugo: la villa romana mejor conservada de España está en Andalucía, tiene cero turismo y esconde pinturas rupestres únicas en el mundo

El esplendor llegó durante la época andalusí. En el siglo XI, la villa llegó a tener dos mezquitas y varias almadrabas dedicadas a la pesca del atún. Tras la llegada de los Reyes Católicos entró en declive, pero revivió cuando Carlos III ordenó reconstruir las antiguas torres árabes y levantar la Casa-Fuerte Bezmiliana, un punto defensivo clave frente a los corsarios británicos que dominaban Gibraltar y Menorca. El litoral recuperó entonces parte de su actividad y se restauró el camino real que unía la costa con la capital. Con la llegada del ferrocarril y las primeras construcciones de segundas residencias, esto último ya en los 60, la zona costera se impuso como hegemónica.