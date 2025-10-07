La joya de Andalucía que enamora por su espectacular fortificación árabe y su universidad con vistas al mar: un paseo por la ciudad del sol eterno

Si hay un monumento que define a Almería es, sin lugar a dudas, su Alcazaba. Construida en el año 955 por orden de Abderramán III, este complejo defensivo domina la ciudad, convirtiéndose en un testigo privilegiado de la historia andalusí. No en vano, se trata de una de las mayores ciudadelas musulmanas de España, comparable a la Alhambra de Granada o al Alcázar de Sevilla. Sus murallas se extienden por más de un kilómetro, mientras que sus torres vigilan la ciudad.