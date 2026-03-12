La joya que guardan los 400 habitantes de este pueblo de Málaga: se llama la “Aldea Azul”, es un paraíso de las setas y está en una zona protegida por la Unesco

Se encuentra en Málaga y, como habrás podido deducir por su nombre, sus calles están pintadas de azul, aunque de lo que estamos seguros que no te imaginas es la razón por la que es de este color. Se encuentra en una zona protegida por la UNESCO, y cuenta con bosques de castaños y alcornoques que lo convierten en el lugar perfecto para recolectar setas.