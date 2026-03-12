La joya que guardan los 400 habitantes de este pueblo de Málaga: se llama la “Aldea Azul”, es un paraíso de las setas y está en una zona protegida por la Unesco
El color de sus calles tiene un origen muy peculiar y cuenta con unos grafitis únicos en España.
Todos sabemos que Andalucía es conocida por sus impresionantes pueblos blancos tales como Setenil de las Bodegas, Ronda, Vejer de la Frontera, Frigiliana o Mojácar. Sin embargo, su abanico de colores no se queda ahí, pues tiene uno de los pueblos más especiales de España conocido como la "Aldea Azul".
Se encuentra en Málaga y, como habrás podido deducir por su nombre, sus calles están pintadas de azul, aunque de lo que estamos seguros que no te imaginas es la razón por la que es de este color. Se encuentra en una zona protegida por la UNESCO, y cuenta con bosques de castaños y alcornoques que lo convierten en el lugar perfecto para recolectar setas.
Un pueblo único en España
Hablamos de Júzcar, un pequeño pueblo de aproximadamente 400 habitantes situado en la provincia de Málaga, concretamente en la Serranía de Ronda, incluida en la Reserva de la Biosfera de la UNESCO. Evidentemente, lo que más llama la atención de la localidad son sus casas azules y, aunque quizás hayas pensado que se deben a alguna tradición o acontecimiento histórico muy antiguo, todo lo contrario.
La razón por la que el pueblo tiene este color se debe a Los Pitufos, la primera producción cinematográfica de los famosos personajes azules. Cuando se estrenó en 2011, Sony Pictures eligió Júzcar como escenario para promocionar la película, utilizando miles de litros de pintura para teñirlo por completo. Lo que nadie se esperaba es que, tras el éxito turístico, los vecinos decidieran mantener el color.
Lo que esconden sus calles
Si te animas a visitar Júzcar, deberías ir a conocer sus grafitis, los cuales están relacionados con los famosos personajes e incluyen diferentes códigos QR con los que podrás descubrir una frase secreta. Además, las atracciones de esta temática no terminan aquí, pues la localidad cuenta con tirolinas y otras actividades del estilo relacionadas con ellos.
Aunque sus principales atracciones turísticas se deban a los Pitufos, Júzcar tiene más lugares para ver que nada tienen que ver con ellos como la Iglesia de Santa Catalina; del siglo XVI; las ruinas de la Real Fábrica de Hojalata San Miguel, considerada la primera fábrica del estilo en España; o miradores como de la Torrichuela o el de San José.
Un museo muy especial
Debido a su ubicación en la Serranía de Ronda, Júzcar es uno de los puntos más destacados de España para la recogida de setas y hongos, por lo que es imprescindible visitar su Museo Micológico, el cual posee mucha información sobre las variedades de la región y, junto al Ayuntamiento, promueve actividades relacionadas con la recolección sostenible.
Síguele la pista
Lo último