John Lennon escribió en este pueblo de Andalucía una de las canciones más famosas de Los Beatles: estuvo seis semanas, rodó una película y una estatua de bronce le recuerda con una guitarra

En 1966, el famoso cantante, actor y compositor británico John Lenon pasó seis semanas en Almería para rodar la famosa película “Cómo gané la guerra” en 1967. Fue en el Cortijo de Santa Isabel, que a día de hoy es la Casa del Cine, donde el cantante empezó a componer una de las canciones más famosas e icónicas de Los Beatles “Strawberry Fields Forever”. Hoy en día, una estatua de bronce lo recuerda sentado en un banco con su guitarra en la emblemática Plaza de las Flores de la ciudad. Un recuerdo de como uno de los grandes de la historia musical empezó a componer uno de los himnos más escuchados entre las tierras andaluzas de Almería.

Adriana Fernández

Almería es conocida popularmente como la tierra del cine no solo por “cómo gané la guerra”, sino por ser plato de grandes películas internacionales y su provincia se le conoce como “Huerta de Europa” debido a su enorme producción agrícola bajo invernaderos, también se le conoce como “Ciudad Indalica” por el símbolo del Indalo, una rica tradición de tapas gratis con la bebida. Aparte, algo que no podemos dejar de lado, son sus joyas naturales y su rica gastronomía única como el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar y el codiciado gazpacho andaluz.

Parque natural de Cabo de Gata / Istock / Jacques van Dinteren

Los imprescindibles de Almería

Dentro de la ciudad de Almería no puedes perderte muchas de las joyas que esta ciudad andaluza te ofrece. Su imponente y gigantesca Alcazaba te dejará con la boca abierta, una fortaleza musulmana del siglo X que domina la ciudad. Sus murallas y jardines ofrecen las mejores vistas de todo el Mediterráneo, no puedes perdértelo.

Alcazaba de provincia de almería, España / Istock / gargolas

La Catedral-Fortaleza de la Encarnación, también es otra parada obligatoria, única en su estilo, diseñada con almenas y muros reforzados para defender a la población de los ataques piratas. Si quieres conocer un poco de su historia, los refugios de la Guerra Civil son perfectos para ti, un entramado subterráneo de más de 4 km diseñado por el arquitecto Guillermo Langle para proteger a los ciudadanos durante los bombardeos.

Plaza de la Catedral en Almeria / Istock / bbsferrari

Y si lo que buscas es naturaleza, sol y mucha vitamina D, El Parque Natural del Cabo de Gata, te ofrece todo lo que estás buscando. Se trata de playas vírgenes de origen volcánico como la Playa de los Genoveses, Mónsul o la Cala de la Enmedio. Destacan por sus 200 kilómetros de longitud, aguas cristalinas y un clima cálido y seco perfecto para una escapada este verano.

Fotografía diurna de larga exposición del Arrecife de las Sirenas en el Parque Natural cabo de Gata / Istock / Eusebio Torres

Una de las mejores gastronomías andaluzas

La gastronomía de Almería, es conocida y muy famosa por muchas cosas, pero sobre todo por el uso del aceite de oliva virgen extra, el pescado fresco de sus costas, las verduras de su huerta y los productos ibéricos. Entre sus platos, el gazpacho andaluz, el salmorejo, el pescado frito y las tortillitas de camarones son uno de sus platos estrellas y más famosos de la región, irte sin probarlos se considera un auténtico pecado.

Sus sopas frías como el ajoblanco son una auténtica delicia, se trata de una sopa fría de almendras, ajo, agua, aceite y miga de pan, servida con uvas, perfecta para estos días de calor insoportables. También te recomendamos su famoso Rabo de Toro, un guiso tradicional de carne tierna estofada con verduras y vino, para chuparte los dedos.