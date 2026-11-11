Joan Manuel Serrat (82 años) llama al pueblo de Zaragoza donde nació su madre "el decorado de la vida": hoy es "la Pompeya española" y su jota sigue escondida en una de sus canciones

Entre las canciones que Joan Manuel Serrat dedicó a su madre hay una, 'Cançó de bressol', en la que se cuela una jota, la misma que ella le cantaba cuando era niño en Barcelona. Es un detalle pequeño, pero resume de dónde viene el cantautor: de un padre catalán y de una madre aragonesa que había llegado a la ciudad después de perderlo casi todo.

Ruinas de Belchite, en Zaragoza. / Istock

La madre se llamaba Ángeles Teresa y había nacido en Belchite, un pueblo del Campo de Belchite, a una media hora de Zaragoza. "Mi madre era de Belchite", ha recordado Serrat. Allí pasó él buena parte de los veranos de su infancia, en un pueblo que la Guerra Civil había dejado partido en dos: las ruinas del pueblo viejo, que nunca se reconstruyó, y el pueblo nuevo, levantado a su lado.

Sara Fernández García

De Belchite al Poble-sec

Ángeles Teresa salió de Belchite tras la guerra y se instaló en Barcelona, en el Poble-sec, un barrio obrero a los pies de Montjuïc. Allí trabajó como costurera y se casó con Josep Serrat, y allí nació en 1943 su hijo. "Vengo de una familia humilde y de una larga posguerra que tardó mucho en concluir", ha contado el cantante.

Aquella mezcla de orígenes acabó en sus canciones. En 'Cançó de bressol', una nana en catalán, Serrat incluye la jota que su madre le cantaba de niño, y une así las dos mitades de su familia, la catalana y la aragonesa.

Ruinas de la Iglesia de San Martín de Tours, en el casco antiguo de Belchite, Zaragoza. / Istock

Desde que tenía cinco años, Serrat pasó muchos veranos en Belchite, alternándolos con otros en Las Delicias, un barrio de Zaragoza. En el pueblo de su madre, una de sus aficiones era robar uvas con los amigos en las viñas de los alrededores. Cuando habla de Belchite, lo describe así: "Es el decorado de la vida y una forma de ver el mundo".

Belchite, el pueblo partido en dos

En el verano de 1937, Belchite quedó en medio del frente de Aragón. Durante catorce días, del 24 de agosto al 6 de septiembre, fue escenario de una de las batallas más duras de la guerra, y cuando terminó, el pueblo, que tenía casi 4.000 habitantes, estaba reducido a escombros. Hoy solo se conserva alrededor del 15% de su trazado original.

Cúpula en ruinas de la iglesia de San Martín de Tours en el casco antiguo de Belchite / Istock / Ivan Moreno SL

Las ruinas no se reconstruyeron. Se dejaron como estaban, y a su lado se levantó un pueblo nuevo, que empezó a construirse en 1940 y se inauguró oficialmente en 1954. Durante años, algunos vecinos siguieron viviendo entre las casas destruidas, hasta que los últimos se marcharon en 1964. El pueblo viejo es Bien de Interés Cultural desde 2002, y por el estado en que quedó, detenido en el tiempo, se le conoce como "la Pompeya española".

Noche en Belchite. / Istock

Un paseo entre ruinas

El pueblo viejo está vallado por seguridad y se visita con guía, de día y también de noche. En 2024 recibió unos 38.000 visitantes. El recorrido sigue la calle Mayor, que va del Arco de la Villa, una puerta barroca, hasta el arco de la capilla de San Roque, entre fachadas en ruinas.

Ruinas de Belchite. / Istock / Zack/Cora Frank

Por el camino aparecen las ruinas de la iglesia de San Martín de Tours, del siglo XIV, una de las más imponentes del conjunto, y los restos de la iglesia de San Agustín. La Torre del Reloj es uno de los ejemplos del mudéjar aragonés, la arquitectura de ladrillo que mezcla técnicas cristianas e islámicas.

Ese paisaje ha atraído también al cine. Entre las ruinas de Belchite se rodaron escenas de 'El laberinto del fauno', de Guillermo del Toro, 'Las aventuras del barón Munchausen', de Terry Gilliam, y 'Spider-Man: lejos de casa'. El pueblo nuevo, con unos 1.500 vecinos, queda a un paso.