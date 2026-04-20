Lo dice Jesús Calleja (61 años): hay un rincón en la montaña de León que es el "Himalaya español", con cumbres de caliza, bosques de hayas milenarios y una fauna única

Si existe un promotor de los paisajes de España, ese es Jesús Calleja, montañero, aventurero y presentador de programas como “Volando Voy” en el que demuestra que cualquier punto del país puede convertirse en el set de rodaje perfecto.

Adriana Fernández

Pero incluso Calleja tiene sus favoritos, y si tiene que elegir no duda en barrer para casa, donde los sistemas montañosos se suceden en un espectáculo natural que hace de la provincia de León uno de los atractivos paisajísticos más impresionantes, descritos en sus palabras como el “Himalaya español”.

Oseja de Sajambre, León, Picos de Europa / Istock / AGA GLOWALA

Un enclave único entre gigantes

Integrado en el noreste de la provincia leonesa, en plena Cordillera Cantábrica, el Valle de Sajambre limita con el Principado de Asturias, y comparte el conjunto montañoso más famoso de la zona, el Parque Nacional de los Picos de Europa.

Esculpido por mares tropicales y choques continentales hace millones de años, y escarbado posteriormente por la consecución de lenguas glaciares, este valle de naturaleza kárstica sufre ahora desde su cabecera la erosión del río Sella, responsable de cuevas, simas, canales y desfiladeros como el de Beyos, hoy convertido en su salida natural hacia el mar.

Bosque de hayedos en Soto de Sajambre / Istock

Su entorno, incomparable, mezcla imponentes picos nevados con conjuntos milenarios de hayedos como el Bosque de Vegabaño, un dosel de colores cambiante que cubre la superficie de este paraje sin precedentes.

Los pastos verdes que se extienden sobre las faldas de estas cumbres verticales resaltan su evidente inmensidad y permiten, además de la continuación de trabajos tradicionales como la ganadería extensiva, imprescindible para la producción de las carnes y quesos que dan fama a la gastronomía de la región, la convivencia de una fauna única en la península.

Oseja de Sajambre, León, Picos de Europa / Istock / AGA GLOWALA

Animales como el urogallo cantábrico, en peligro crítico de extinción, el oso pardo o el lobo ibérico, encuentran refugio en esta combinación de elementos geográficos, mientras que otros más comunes, como el rebeco, continúan morando sus alrededores, fácilmente reconocibles en el paisaje leonés.

Rutas y pueblos con encanto en sus alrededores

La mejor manera de conocer el valle es sin duda recorriendo sus senderos, con rutas de todas las dificultades que permiten dar un agradable paseo entre robledales, o ascender a los picos más elevados.

Vegabaño, León / Istock / javier castro nido

Desde la Ruta a la Majada de Vegabaño podrás disfrutar de la clásica vista de sus montañas, pero tranquilo, no por ser sencilla es menos sorprendente. Conocida como la “joya de la corona” su paso entre un bosque de hayas milenarios te lleva, a lo largo de tres kilómetros, a una preciosa pradera enfrentada, directamente, con sus mejores cumbres, permanentemente nevadas.

Para hacerla deberás iniciar en Soto de Sajambre, la excusa perfecta para visitar este pueblo de ensueño, considerado uno de los más bonitos de León por su arquitectura.

Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora, oseja de Sajambre / Istock

La capital del valle, sin embargo, pertenece a Oseja de Sajambre, colgada literalmente de la ladera de la montaña, con calles empinadas e impresionantes iglesias, desde donde podrás llevar a cabo la Ruta de los Pueblos de Sajambre, un recorrido circular de unos 10-11 kilómetros que cruza las principales poblaciones del valle a través de bosques, praderas, saltos de agua y, coronando la ruta, el nacimiento del río Sella.