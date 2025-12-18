Jesús Calleja (60 años): "La mejor ruta de senderismo está en Castilla y León y recorre un valle repleto de panorámicas de desmesurada belleza”
Un recorrido de 24 kilómetros en el corazón de la Cordillera Cantábrica.
Seguramente, si le preguntásemos a Jesús Calleja cuáles son sus destinos e itinerarios favoritos del mundo, podríamos estar horas para obtener una respuesta, pues este aventurero leonés, una de las personalidades más queridas de nuestro país, se ha recorrido el mundo entero. ¡Incluso ha estado en el espacio!
Por suerte, de vez en cuando, Calleja comparte vídeos en sus redes sociales, donde es muy activo, para hacer recomendaciones sobre qué destinos visitar, o cómo prepararse para afrontar un nuevo viaje.
Con respecto a esto, hace unos cuantos meses, Jesús Calleja colgó un vídeo en el que recomendaba tres de sus rutas de senderismo favoritas, todas ellas en su tierra natal de Castilla y León.
Para senderistas avanzados
En el vídeo, Calleja mencionaba las rutas de Las Naves – El Panzal, que recorre 14 kilómetros de panorámicas llenas de encanto, y la Senda de las Gullurías, ideal para aquellos que se están iniciando en el mundo del senderismo.
Pero por encima de estas dos, Calleja mencionaba una ruta que, viendo el lugar, no es de extrañar que le guste tantísimo: se trata de El Valle del Congosto, en el interior del Parque Natural de Babia y Luna (al norte de la provincia de León), un valle repleto de panorámicas de desmesurada belleza donde los más atrevidos pueden poner a prueba sus límites.
La ruta se puede hacer durante cualquier época del año, incluso en invierno; tan solo hace falta calzarse unas raquetas de nieve en caso de que sean necesarias y echar a andar.
El trazado de la ruta
El punto de partida del recorrido se ubica en el pequeño pueblo de La Majúa, una hermosa localidad de montaña situada a una altura de más de 1.200 metros sobre el nivel del mar. En el extremo de la villa, junto a un puente, hay un panel informativo de la ruta, la cual parte de allí mismo sobre una pista forestal.
Sigue un recorrido circular de una longitud aproximada de 24 kilómetros, los cuales se pueden hacer en unas siete horas en total. Al alejarse del pueblo, el camino se adentra en un bosque de ribera que lleva hasta el valle. El trazado del sendero, que en su inicio es bastante estrecho, se va ensanchando a medida que el río va dando paso a la cabecera de origen glaciar, con un espectacular circo glaciar compuesto por el Pico Solarco, Calabazosa, Ortigosa y el Congosto.
Durante gran parte del recorrido, la pista avanza en paralelo al curso del río, que transcurre por el fondo del valle, surcando rocas y creando hermosos saltos de agua. Añadido a esto, las panorámicas naturales que rodean la ruta ofrecen unas vistas prácticamente únicas, con varios dosmiles y una naturaleza que te quita el hipo.
El desnivel no es demasiado exagerado (ronda los 700 u 800 metros), pero es casi imperceptible, pues el camino asciende de manera lenta a lo largo de su extenso recorrido. Teniendo esto en cuenta, aquellos con menos experiencia que también tengan ganas de descubrir este espectacular entorno natural, pueden hacerlo perfectamente; basta con hacer un recorrido más corto de lo que está especificado, tan solo siendo necesario dar media vuelta y volver por donde hemos venido.
Así que ya sabes, tanto si eres un aventurero que se ha recorrido todos los parajes naturales imaginables, como si eres un iniciado, no dudes en seguir el consejo de Jesús Calleja, ¡él sabe lo que se dice!
