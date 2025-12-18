Jesús Calleja (60 años): "La mejor ruta de senderismo está en Castilla y León y recorre un valle repleto de panorámicas de desmesurada belleza”

Sigue un recorrido circular de una longitud aproximada de 24 kilómetros, los cuales se pueden hacer en unas siete horas en total. Al alejarse del pueblo, el camino se adentra en un bosque de ribera que lleva hasta el valle. El trazado del sendero, que en su inicio es bastante estrecho, se va ensanchando a medida que el río va dando paso a la cabecera de origen glaciar, con un espectacular circo glaciar compuesto por el Pico Solarco, Calabazosa, Ortigosa y el Congosto.