Jesús Calleja (61 años), sobre el destino más bonito de España: "Me parece espectacular, es un pueblo que todos tenéis que ver una vez en la vida"
La cascada de Orbaneja del Castillo, ubicada en la región de Burgos, conforma uno de los saltos de agua más impresionantes de la zona.
Con la llegada del buen tiempo los días se llenan de planes y, con ellos, las primeras escapadas: rutas de senderismo, actividades al aire libre y conocer algunos de los pueblos más bonitos de los alrededores. Y si podemos reunir todo ello en un único destino, el éxito está garantizado. No lo decimos nosotros, nos valemos de las mejores recomendaciones:
“¿Sabéis una zona de Castilla y León que debe tener ahora las cascadas en pleno apogeo? ¡Burgos!”, anticipa el excursionista leonés Jesús Calleja en un vídeo en su perfil de Instagram. “A mí me parece espectacular la cascada de Orbaneja del Castillo, que además es un pueblo que tenéis que ver al menos una vez en vuestra vida”, aseguraba.
Un pueblo Kárstico y una cascada impresionante
Hablamos de un pequeño pueblo de apenas ochenta habitantes situado en la provincia de Burgos, en la comunidad autónoma de Castilla y León. Pertenece al municipio de Valle de Sedano y a la comarca de Páramos, y se encuentra a menos de setenta kilómetros de la capital burgalesa, limitando geográficamente con Cantabria.
El pueblo está esculpido de forma inverosímil en las paredes calizas del Cañón del Ebro, un gigantesco foso de más de 200 metros excavado por el río que lo nombra, enmarcado en un relieve que dibuja el modelado kárstico, que se imprime caprichoso sobre las rocas, un encanto que se suma a su singular arquitectura, con casas de piedra de sillería y techos de pizarra que se adaptan a la orografía.
Pero su elemento más llamativo como parte del Parque Natural de las Hoces del Alto Ebro y Rudrón, es la cascada que nace en una cueva a veinticinco metros de altura, dejando terrazas escalonadas que dividen el casco urbano en dos partes: la Puebla y la Villa, un salto de agua que, tras la temporada de lluvias, emana desde las alturas.
Este pequeño pueblo ostenta además el título de Bien de Interés Cultural con categoría de Conjunto Histórico, y fue declarado por la Guía Repsol como "Mejor Rincón de Castilla y León".
El interior del mejor rincón de Castilla
Con un pasado mozárabe, musulmán, cristiano y judío, el pueblo conserva su casco urbano y arquitectura popular, de calles empedradas, balcones de madera y casas de piedra caliza con tejados rojizos que conforman un conjunto que se mimetiza con el entorno, con la huella en cada fachada de vestigios de la historia: antiguos escudos familiares, inscripciones y símbolos que narran el pasado medieval de la región burgalesa.
Entre los edificios más singulares destacan varios hitos que no debes pasar por alto. La Casa de los Canes y la La Casa de los Pobres (antiguo hospital del siglo XVI con soportal de madera) son dos ejemplos notables de la magnífica arquitectura de Orbaneja.
La iglesia de Santa María, con su torre y el cañón del Ebro al fondo, ofrece una de las fotografías más impresionantes de la zona desde la parte alta del pueblo que, acompañadas de las ruinas del castillo medieval del siglo XIV, protagonizan la panorámica perfecta.
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