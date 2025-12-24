Jesús Calleja (60 años): “Este pueblo de Castilla y León tenéis que verlo al menos una vez en la vida”

Orbaneja del Castillo es un lugar para ir despacio, no pide más que tiempo y respeto; como muchos lugares de Castilla y Léon (y eso es parte de su esencia). Aquí el paisaje manda, tiene el poder, el agua acompaña y el viajero se adapta, no queda otra… Conviene ir temprano o entre semana, recorrer el pueblo con calma y dejar que el entorno haga su trabajo. Porque hay lugares que se explican con palabras y otros (como este) que solo se entienden cuando uno los camina. Y Orbaneja del Castillo es exactamente eso, un sitio que no necesita convencer a nadie, pero que incluso conquista el corazón de alguien que ha visitado medio mundo.