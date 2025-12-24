Jesús Calleja (60 años): “Este pueblo de Castilla y León tenéis que verlo al menos una vez en la vida”
Un pueblo donde la cascada manda y las vistas son tan espectaculares que se te quitan las ganas de visitar algo fuera de España.
Jesús Calleja no suele recomendar lugares a la ligera, está acostumbrado a escenarios extremos, a paisajes que impresionan y destinos de escándalo que todo el mundo sueña con visitar. Sin embargo, Calleja siempre tira para su tierra y suele recomendar lugares preciosos, desconocidos y muy naturales. Por eso, cuando en su Instagram señala un pueblo de Castilla y León y dice que hay que verlo al menos una vez en la vida, conviene prestar atención. El lugar es Orbaneja del Castillo, y basta una primera imagen para entender que aquí no hay exageración.
No es un pueblo grande ni pretende serlo, tampoco vive del postureo o tours guiados. Orbaneja funciona a su manera, un lugar mágico organizado en un puñado de casas de piedra encajadas en un cañón, una cascada que nace en mitad del pueblo y el sonido constante del agua marcando el ritmo de todo lo demás. Calleja avisa, además, que el momento perfecto para visitar este pueblo es en época de lluvias, aunque en cualquier estación o clima Orbaneja te va a conquistar el corazón.
Un pueblo construido alrededor de una cascada
La imagen más conocida de Orbaneja del Castillo no es un monumento ni una plaza, sino su propia cascada. El agua brota desde lo alto del cañón gracias a un sistema kárstico de roca caliza y desciende atravesando el casco urbano antes de caer al río Ebro. Una maravilla natural que no es un adorno paisajístico, más bien es la columna vertebral del pueblo.
Según la época del año, el caudal cambia y con él la personalidad del lugar. Como bien dice Calleja, tras las lluvias, la cascada ruge y el pueblo parece más vivo que nunca.
Arquitectura tradicional sin adornos
Orbaneja no ha sido retocada para gustar, sino que sigue desprendiendo esa esencia de antaño que tanto nos gusta. Sus casas conservan la arquitectura tradicional de la zona, con muros de piedra, balcones de madera y tejados rojizos. Las calles empedradas se adaptan al terreno sin intentar domarlo, y eso se nota en cada rincón.
Aquí no hay recorridos marcados ni visitas obligatorias, ni plazas plagadas de guías con paraguas amarillos. El paseo se hace solo, dejándose llevar. Un puente improvisado sobre el agua, una escalera que sube sin aviso, un balcón asomado al vacío del cañón; todo forma parte del mismo paisaje.
Un entorno de ensueño
Uno de los grandes aciertos de Orbaneja es solo la puerta de entrada a un entorno natural enorme y poco alterado. Forma parte del ámbito del Parque Natural de las Hoces del Alto Ebro y Rudrón, un territorio de cañones calizos, ríos encajados y senderos sencillos que permiten caminar junto al agua sin grandes desniveles; bueno, bonito y para toda la familia.
A pocos minutos a pie se puede llegar a la Cueva del Agua, una espectacular surgencia donde el río vuelve a brotar con fuerza desde la roca, especialmente llamativa tras épocas de lluvia. Es una excursión corta y muy agradecida, de esas de las que sales agradecido y sin ampollas en los pies; ¿para qué más? En los alrededores también merecen una parada pueblos como Valdelateja o Pesquera de Ebro, que ayudan a entender la relación histórica entre estas localidades y el río. Todo el valle conserva un aire tranquilo y algo salvaje, de esos que cada vez cuesta más encontrar.
Naturaleza sin prisas ni decorados
Orbaneja del Castillo es un lugar para ir despacio, no pide más que tiempo y respeto; como muchos lugares de Castilla y Léon (y eso es parte de su esencia). Aquí el paisaje manda, tiene el poder, el agua acompaña y el viajero se adapta, no queda otra… Conviene ir temprano o entre semana, recorrer el pueblo con calma y dejar que el entorno haga su trabajo. Porque hay lugares que se explican con palabras y otros (como este) que solo se entienden cuando uno los camina. Y Orbaneja del Castillo es exactamente eso, un sitio que no necesita convencer a nadie, pero que incluso conquista el corazón de alguien que ha visitado medio mundo.
