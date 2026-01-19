Jesús Calleja (60 años): "Mi montaña favorita es una maravilla espectacular que compartimos asturianos y leoneses"

Que Jesús Calleja señale Peña Ubiña como su montaña favorita es una absoluta declaración de principios. Habla de raíces, de respeto por lo cercano y de una forma de entender la aventura que no siempre va ligada a lo más lejano o extremo. Ubiña sigue ahí, compartida entre asturianos y leoneses, esperando a quien se acerque con humildad. Y quizá esa sea su mayor lección, la de que no todas las montañas que marcan una vida están al otro lado del mundo, ni se llaman Everest. Algunas están más cerca de lo que creemos.