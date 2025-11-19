Jesús Calleja (60 años): "No es Alaska, mi montaña favorita es espectacular, maravillosa y está en España”

El carismático presentador y montañero leonés sorprende a todos eligiendo una montaña de la península, y no del Himalaya, como se podría esperar.

Esta es la montaña favorita de Calleja: se parece Alaska pero está en España.
Esta es la montaña favorita de Calleja: se parece Alaska pero está en España. / Istock / Mediaset

Preguntar a alguien tan viajero como Jesús Calleja, un aventurero de la vida, por cuál es su lugar favorito del mundo no es fácil. Aunque lo realmente difícil es responder. Y es que el alpinista, explorador y comunicador leonés, ha viajado por todo el mundo durante los últimos años gracias a los diferentes programas de televisión en los que ha participado, y sigue haciendo. 

Toda su vida ha estado ligada a la montaña, de una manera o de otra, como él mismo relata en su biografía publicada en su página web, dando sus primeros pinitos (nunca mejor dicho) en las montañas de su tierra natal, en Castilla y León, los Picos de Europa y las montañas de los alrededores. 

Adriana Fernández

Aunque no hay duda de que ha sido la cordillera del Himalaya una de las que más le ha marcado en la vida, al menos eso parece por la cantidad de veces que ha viajado hasta Nepal (más de 60), donde además ha sido guía de montaña durante más de 16 años.

El montañismo, la gran pasión de Calleja

Además de su experiencia como guía de montaña, Calleja puede presumir de haber escalado tres ochomiles (esto es, tres de las cumbres más altas del planeta): el Everest, Lhotse y Cho You

Calleja ha alcanzado la cima de tres ochomiles, y el Everest es uno de ellos.

 / Istock

Por si fuera poco, ha alcanzado la cima de las siete cumbres más altas de cada continente. Y su curriculum continúa: ha participado en una expedición terrestre que le ha llevado hasta el Polo Norte, y ha visitado la Antártida hasta en tres ocasiones. 

Cuál es su montaña favorita

Siendo un amante confeso y practicante del montañismo, es de esperar entonces que tenga una montaña favorita. Lo singular es que esa montaña está en España y, como no podía ser de otro modo, en Castilla y León

La montaña favorita de Calleja tiene 2.400 metros de altura y está entre Asturias y la provincia de León.

 / Istock

Como él mismo ha revelado a través de su cuenta de TikTok, se trata de Peña Ubiña, una montaña espectacular de 2.400 metros de altura situada en el norte de España. Concretamente se trata de una de las montañas más altas de la cordillera cantábrica junto con Fontán Sur, que es la más alta de todo el macizo Ubiña. 

Está situada en esa línea invisible que divide el Principado de Asturias con la provincia de León. Y aunque Calleja podría haber elegido grandes cumbres como la cordillera de los Andes, los Alpes o las Montañas Rocosas, iconos de la alta montaña y la historia del alpinismo, el leonés se queda en casa, con esta montaña a la que llega a comparar con las de Alaska, como él mismo expresa en el vídeo. 

El pueblo donde se encuentra su montaña favorita de Calleja

Esta Peña Ubiña se encuentra dentro del Parque Natural de Las Ubiñas-La Mesa, reconocido como Reserva de la Biosfera gracias a su importancia y su riqueza en biodiversidad. Entre el concejo de Lena (Asturias) y la comarca de Babia (provincia de León), dicen que su belleza solo está superada por otros dos grandes exponentes de la alta montaña española: Picu Urriellu o Naranjo de Bulnes, según expertos montañeros. 

El Naranjo de Bulnes, la otra gran montaña que compite en belleza con Peña Ubiña, según los montañeros.

 / Istock

El pueblo más cercano es San Emiliano, el que dicen es la capital de Babia, un municipio de apenas 600 habitantes. Sea como sea, Peña Ubiña está declarado Paisaje Protegido, ya que cuenta con una gran diversidad paisajística, entre valles, hayedos, robledales y abedulares. No es de extrañar que se haya convertido en lugar habitual de excursionistas y senderistas en los últimos años. 

