Jesús Calleja (60 años): "No es Alaska, mi montaña favorita es espectacular, maravillosa y está en España”

Está situada en esa línea invisible que divide el Principado de Asturias con la provincia de León. Y aunque Calleja podría haber elegido grandes cumbres como la cordillera de los Andes, los Alpes o las Montañas Rocosas, iconos de la alta montaña y la historia del alpinismo, el leonés se queda en casa, con esta montaña a la que llega a comparar con las de Alaska, como él mismo expresa en el vídeo.