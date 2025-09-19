Ni Jerusalén, ni Santiago de Compostela: la Ciudad Santa más curiosa del mundo está en Murcia

Tras comer uno de las delicias más típicas de la región: los pasteles de carne, puedes ir a explorar el Museo de la Fiesta, donde aprenderás sobre las tradicionales Fiestas de la Vera Cruz y los Caballos del Vino. Por último acaba tu visita cultural recorriendo la Iglesia del Salvador, un hermoso ejemplo de arquitectura renacentista. Termina tu día en la Plaza del Arco, el centro neurálgico de Caravaca y el lugar perfecto para probar la gastronomía murciana en uno de los restaurantes cercanos y relájate en una de las terrazas mientras observas la vida local.