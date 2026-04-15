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Los jardines más espectaculares de Gaudí están escondidos en un pueblo a las afueras de Barcelona: es una de sus obras más desconocidas y cuentan con una arquitectura modernista impresionante

Una de las joyas arquitectónicas más impresionantes y menos conocidas de la Península.

Sin duda uno de los secretos mejor guardados del arquitecto Antonio Gaudí

Sin duda uno de los secretos mejor guardados del arquitecto Antonio Gaudí / Istock

Lucía Alfonso González

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A inicios del siglo XX, Antonio Gaudí, genio y arquitecto irremplazable, se desplaza a La Pobla de Lillet para supervisar las obras del Chalet del Catllaràs, una vivienda para ingenieros de minas de carbón que, por aquel entonces, alimentaban las fábricas de cemento de Asland.

El edificio menos conocido de Gaudí es, en realidad, su primera gran obra: declarada Patrimonio de la Humanidad y repleta de colores

El edificio menos conocido de Gaudí es, en realidad, su primera gran obra: declarada Patrimonio de la Humanidad y repleta de colores

Adriana Fernández

En su estancia, el catalán mantuvo residencia en la casa de la familia Artigas, y en su despedida, como muestra de agradecimiento, regaló el diseño de uno de los jardines modernistas más impresionantes del país, un auténtico desconocido que aún hoy permanece a la espera de ser descubierto por aquellos que afirman conocer la obra al completo del autor.

Jardin Artigas, La Pobla de Lillet

Jardin Artigas, La Pobla de Lillet / Istock

Un ejercicio de naturalismo perfecto

A 130 kilómetros de Barcelona, los Jardines Artigas se esconden en la comarca del Berguedà, un enclave en el prepirineo catalán, integrado en el margen del río Llobregat.

Protegido como Jardín Histórico y reconocido Bien Cultural de Interés Nacional (BCIN) por la Generalitat de Catalunya, se trata probablemente de una de las joyas desconocidas del universo del genio siendo, por ende, una de las menos masificadas.

Jardin Artigas, La Pobla de Lillet

Jardin Artigas, La Pobla de Lillet / Istock

Valiéndose de los materiales de la zona, Gaudí edificó a base de hierro, cemento y piedra caliza, un sueño modernista en el que la imagen de la naturaleza moldea y se imprime en el hierro, en una suerte de barandillas, giros y coberturas, que imitan los dibujos de troncos, grutas y espacios rocosos.

Jardin Artigas, La Pobla de Lillet

Jardin Artigas, La Pobla de Lillet / Istock

En su diseño, como en el Park Güell, los jardines recogen la cruz de cuatro brazos y figuras religiosas ocultas que acusan la marcada devoción religiosa del arquitecto, con la imagen impresa de los cuatro evangelistas presentados en diversos animales: el león, por San Marcos; el buey, en honor a San Lucas; el águila, en representación a San Juan; y el ángel, hoy cascada en la famosa “Gruta gaudiniana”, personando a San Mateo.

Los detalles de su ornamentación nacen del uso preciso y técnico del cemento, fundamentales para generar las texturas orgánicas que lo caracterizan, y un puente entre materiales al que se suma el uso del agua, como un engranaje vivo que atravesía los jardines en el Pont dels Arcs.

La Pobla de Lillet

La Pobla de Lillet / Istock / Mario Marco

Pese a todo, esta obra fue abandonada al término de la Guerra Civil, y no fue hasta finales de siglo que fue restaurado y reconocido como obra del autor.

Cómo llegar, precio y horarios

El acceso a La Pobla de Lillet es sencillo por carretera, pero si buscas una inmersión cultural sin precedentes, toma el Tren del Cimen, un ferrocarril histórico de época con más de 100 años de historia y parada en "Jardins Artigas", que unía la fábrica de cemento con Guardiola de Berguedà.

Jardin Artigas, La Pobla de Lillet

Jardin Artigas, La Pobla de Lillet / Istock

El precio de entrada de los jardines es de 4,50 €, y su horario se reduce a findes de semana y festivo, ampliado a todos los días en los meses de verano. No obstante, no dudes en consultar las oficinas de turismo, ya que la disponibilidad puede variar en función de la temporada.

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Además, en tu paso por La Pobla de Lillet , visita el Museo del Ciment, en Clot del Moro, una maravilla del modernismo industrial que fue además corazón de los jardines, por ser la cementera que dio vida al proyecto de Gaudí. Asimismo, y aprovechando la proximidad, no dudes en acercarte al Chalet del Catllaràs, razón del genio para trasladarse a la zona, y otra de las curiosas obras que se esconden en la montaña catalana.

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