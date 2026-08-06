El jardín botánico más antiguo de España se plantó hace más de cuatro siglos: un oasis con especies de cinco continentes en pleno centro

En pleno corazón de Valencia, muy cerca de las emblemáticas Torres de Quart, una de las dos puertas fortificadas de la muralla medieval de Valencia que aún permanecen en pie, se encuentra el famoso Jardín Botànic de la Universitat de València, uno de los rincones más singulares de la ciudad y más antiguos de España que se plantó hace más de 4 siglos. Aunque pueda parecer un simple parque urbano, este espacio es un museo vivo donde la ciencia, la historia y la naturaleza se fusionan para crear una experiencia única. ¡No te lo puedes perder, si decides ir a Valencia!

Adriana Fernández

Sus orígenes se remontan en el año 1567, cuando la Universidad de Valencia creó un huerto de plantas medicinales destinadas para el estudio de futuros médicos. Aunque cambiará de ubicación en muchas ocasiones, en el año 1802 se estableció oficialmente en el Antiguo Huerto de Tramoyeres. No solo es un centro científico, sino que, aunque muchos no lo sepan, el 29 de septiembre de 2006 fue declarado Bien de Interés Cultural. Este reconocimiento ayudó a dar protección no solo a un patrimonio vegetal único sino también, a un legado arquitectónico que incluye invernaderos del siglo XIX. Hoy en día, pasear por sus calles arboladas no solo es un viaje por la biodiversidad del planeta, sino también un viaje en el tiempo.

Jardines botánicos de Valencia / Istock / Roel Slootweg

Un recorrido por la flora del planeta

En total 5000 especies organizadas en 20 colecciones las que puedes encontrar en este maravilloso espacio, sin duda, un recorrido fascinante por todo tipo de flora donde aprenderás más sobre la naturaleza que te rodea. En 1990 se creó la Muntanyeta, zona que acoge una importante muestra de uno de los ecosistemas valencianos más importantes. Algo que quizás desconozcas es que en las zonas húmedas suelen aparecen juncos, lirios amarillos, cañas y papiros; y en la representación de las dunas, lirio de mar y cardo marino.

El Umbracle, Valencia España / Istock / Xenabieler

Si has estado en este Jardín sabrás de la presencia de sus palmeras, es una auténtica pasada, ya que en total hay más de 120 especies distintas de palmeras, la más famosa y que quizás te suene es la Carcassa, una palmera datilera con más de 35 brazos que recuerda a la forma de un fuego artificial. También encontrarás varias plantas medicinales como la valeriana, romero, tomillo, salvia y manzanilla. Aunque también, hay que tener cuidado, ya que hay plantas tóxicas empleadas tradicionalmente para la fitoterapia, como la adelfa, el durillo y el helecho águila. Además, hay plantas acuáticas, trepadoras, coníferas, árboles de bosque y especies endémicas amenazadas del Mediterráneo occidental.

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¿Cómo puedo acceder a él?

Reservar en el Jardí Botànic de València es realmente sencillo. Su entrada principal está en la calle Quart, 80, muy cerca de las Torres de Quart. Para llegar en transporte público, puedes usar el metro (estaciones Túria o Àngel Guimerà) o diferentes líneas de autobús como la 28, 60, 92, C1 o C2

El jardín abre a las 10:00 h y su tarifa general es de 4 €, con tarifa reducida de 1,70 € y acceso gratuito para menores de 7 años y miembros de la Universidad de Valencia. Las entradas se compran en taquilla o en línea, y para consultas de accesibilidad se puede contactar en su propia página web.