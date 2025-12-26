El jardín más bonito del mundo está en un pueblo casi desconocido de Alicante: tiene más de 50.000 metros cuadrados de naturaleza mediterránea y fue reconocido en unos importantes premios
Este jardín alicantino enamora por su singularidad, colores, cuidado y por la idea de ver algo diferente en un sitio destinado para el sol y playa.
En una provincia asociada casi siempre al mar y muchas veces se reduce al turismo de sol y playa, como es Alicante, cuesta imaginar que uno de los jardines más cuidados y espectaculares del Mediterráneo esté escondido tierra adentro, lejos de la costa y del ruido. Pero ocurre, simplemente te tienes qye desviar unos kilómetros de la autopista, llegar a Pedreguer, aparcar sin dificultad y cruzar "la puerta al paraíso" para entrar en el Jardín de L’Albarda.
Esta escapada es perfecta por su singularidad, porque no hay colas que te agotan ni visitantes por todas las esquinas, tampoco esas frases grandilocuentes en la entrada. El impacto llega poco a poco, caminando, cuando se entiende que este jardín no está pensado para impactar a primera vista y ya, sino para ser recorrido sin prisa, poco a poco, enamorándote en cada paso.
Un jardín reconocido por su valor ambiental
El Jardín de L’Albarda ha sido reconocido por la Fundación de Estudios del Medio Ambiente por su valor paisajístico y ambiental, destacándolo como un ejemplo de conservación del jardín mediterráneo tradicional. No es un premio estético ni un reclamo turístico, es un reconocimiento técnico que pone el foco en cómo se puede crear belleza respetando el clima, el territorio y los recursos naturales.
Ese enfoque marca todo el proyect, aquí nada está fuera de lugar. Las plantas están donde deben estar, el agua se usa con criterio y el diseño responde a una lógica que huye del exceso. Como se suele decir, la elegancia está en la simplicidad.
Una escapada de ensueño
Con una extensión de más de 50.000 metros cuadrados, L’Albarda se inspira en los jardines clásicos mediterráneos, con referencias claras al Renacimiento y al mundo andalusí. El paseo se puede organizar a trvaés de distintos espacios que se van apareciendo sin brusquedad; pérgolas cubiertas de vegetación, fuentes que te impactan, estanques, rosaledas, cipreses y caminos que invitan a enamorarse. Creédme; es una escapada más que romántica...
Todo está pensado para convivir con el clima alicantino, no para forzarlo. En tiempos donde muchos jardines parecen decorados importados, este apuesta por lo autóctono, por especies adaptadas y por una estética que no pasa de moda porque nunca quiso seguirla.
Un proyecto con fondo, no solo forma
Detrás del jardín hay una idea clara; la de demostrar que el paisaje mediterráneo se puede conservar sin renunciar a la belleza. L’Albarda funciona también como espacio educativo y divulgativo, donde se explica la importancia de la flora autóctona, el uso responsable del agua y el respeto por el entorno. No es un jardín privado al uso ni un parque público convencional, sino que es un espacio vivo, mantenido con criterio y pensado para durar.
Por otra parte, que este jardín esté en Pedreguer no es casualidad. Este pueblo del interior de la Marina Alta mantiene un ritmo pausado y una identidad propia, lejos del ruido de la costa. La visita a L’Albarda se puede combinar fácilmente con rutas por el interior, mercados locales o escapadas a pueblos cercanos, y, si apetece, con una bajada al mar en menos de media hora. Es un plan perfecto para quienes buscan algo distinto en Alicante; naturaleza, pueblos con mucho encanto y un paisaje que conquita corazones.
