El jardín más bonito del mundo está en un pueblo casi desconocido de Alicante: tiene más de 50.000 metros cuadrados de naturaleza mediterránea y fue reconocido en unos importantes premios

Por otra parte, que este jardín esté en Pedreguer no es casualidad. Este pueblo del interior de la Marina Alta mantiene un ritmo pausado y una identidad propia, lejos del ruido de la costa. La visita a L’Albarda se puede combinar fácilmente con rutas por el interior, mercados locales o escapadas a pueblos cercanos, y, si apetece, con una bajada al mar en menos de media hora. Es un plan perfecto para quienes buscan algo distinto en Alicante; naturaleza, pueblos con mucho encanto y un paisaje que conquita corazones.