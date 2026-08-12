El jardín más bonito de España lo levantó una duquesa ilustrada para asombrar a Europa y ahora es público: laberintos, un palacete y hasta un búnker de la Guerra Civil

Mezcla perfecta entre naturaleza y arte, los jardines son una de esas joyas paisajísticas de las que podemos disfrutar en cualquier momento. Cada uno con su personalidad propia, diseñados con un estilo que encapsula a la perfección el lugar y el momento en el que fue ideado, los jardines han servido desde tiempos inmemorables como punto de reunión; lugares apartados del ajetreo constante de las ciudades y los núcleos urbanos, a los que tanto los habitantes de dicha localidad como visitantes pueden acercarse y disfrutar de un momento de tranquilidad.

La puerta de entrada al Parque de El Capricho, en Madrid / Ojoclic

De todos los jardines y parques que hay repartidos por el territorio español, el Parque de El Capricho está considerado como el más bonito de todos ellos. Ubicado en el distrito de Barajas, en la parte noroeste de la ciudad de Madrid, este magnífico espacio fue creado hacia finales del siglo XVIII por María Josefa Pimentel. Duquesa de Benavente y duquesa consorte de Osuna, Pimentel, que fue una de las damas más destacadas de la aristocracia de la época y una importante mecenas de artistas, mandó la construcción del parque para que los artistas y personalidades más ilustres de su tiempo pudieran trabajar, inspirarse, o simplemente disfrutar del entorno.

Adriana Fernández

Un rincón secreto

Paradójicamente, aunque el Parque de El Capricho se considera como uno de los jardines más bonitos de todos los que hay en España, su existencia sigue pasando prácticamente desapercibida por la gran mayoría de la gente. Quizás se debe al hecho de que no se ubica en el centro mismo de Madrid, sino que se extiende en uno de los extremos de la ciudad; pero es precisamente esta cualidad la que hace que el entorno en el que se encuentra sea mucho más tranquilo, ya que aquí el ir y venir de gente es mucho menos que en los puntos más concurridos de la ciudad.

Oasis de paz y tranquilidad, el jardín fue creado a petición de María Josefa Pimentel, duquesa de Benavente y duquesa consorte de Osuna tras su enlace con Pedro de Alcántara Téllez-Girón y Pacheco. Destacada dama de la alta sociedad de la época, María Josefa Pimentel fue una figura clave durante el período de la Ilustración en la ciudad de Madrid; fue, además, una de las más importantes mecenas de artistas, escritores y científicos, siendo Francisco de Goya uno de ellos. Fue así que la duquesa, en 1784, mandó a construir el Parque de El Capricho para su villa de recreo.

La construcción del jardín se extendió de 1787 a 1839, tiempo durante el cual la duquesa (que falleció en 1834) sufragó las obras y lo cuidó. Lamentablemente, tras la muerte de la duquesa el estado de conservación del parque cayó en picado, hasta que en 1977 el Ayuntamiento de Madrid lo compró y se encargó de las obras de recuperación, las cuales se alargaron hasta 1999, cuando el jardín volvió a abrir sus puertas, esta vez de manera gratuita.

El Templo de Baco en el parque / Samuel Pujades

La visita al jardín

De una enorme riqueza botánica, escultórica y artística, el jardín contiene en su interior espacios de lo más variopintos, con templetes, ermitas, fuentes, plazoletas, estanques y el Palacio de los duques, que una vez terminadas las obras de restauración en 2027 acogerá un espacio cultural donde se contará la historia de la finca. Dentro de su extensión – un triángulo que alcanza las 14 hectáreas –, el parque ofrece tres estilos de jardín diferentes: el jardín francés, con sus parterres de setos recortados; el giardino italiano, que mezcla setos con árboles donde resguardarse del sol; y el paisaje inglés, el cual evoca la naturaleza en su estado más puro.

El Fortín / Benjamín Núñez González

Algunos de los elementos más destacados del parque son el laberinto, situado junto al jardín italiano y concebido para el cortejo y los escondites; y el templo de Baco, una pequeña construcción de estilo neoclásico en honor al dios romano del vino. Pero si hay un lugar interesante en el parque, ese es el búnker de la Posición Jaca. Conservado en un perfecto estado, fue un refugio subterráneo construido durante la Guerra Civil española que alojó el Cuartel General del Ejército Republicano del Centro, el cual dirigía el general Miaja.

El parque, que constituye el único jardín del Romanticismo que se conserva en la ciudad de Madrid, abre las puertas al público de manera gratuito. La cosa es que, al tratarse de un jardín histórico, catalogado desde 1985 como Bien de Interés Cultural, tan solo abre los fines de semana y los días festivos; además el aforo en su interior es limitado, y no se puede acceder con comida ni bebida, ni tampoco con bicicleta o patinete.