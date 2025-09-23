Italia se rebela contra la privatización de sus playas

En concreto, parece ser que en Italia están cada vez más extendidas las concesiones de parcelas de playa a empresas de balneario. Y esto es un problema para la gente con bajos recursos: estas compañías cobran precios cada vez más locos por las tumbonas y las sombrillas -entre 30 euros y 90 euros en algunas de las playas del país- y, lo que es peor, algunas de ellas han comenzando una guerra agresiva contra el playeo gratuito cercando sus parcelas para que nadie entre sin su consentimiento e incluso prohibiendo la comida de casa. No es broma: según dicho reportaje, los balnearios están privando a lxs italianxs de su playeo de toda la vida.