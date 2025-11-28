Ni Italia, ni Francia: la mejor bodega del mundo está en España, así lo han votado más de 800 expertos internacionales
Que España tiene los mejores vinos no es ningún secreto, y no lo decimos nosotros, sino que también lo corroboran los premios más importantes del vino.
Uno de los mayores clichés que representan a España son los viñedos y el vino. Pero lo cierto es que, lejos de ser un cliché erróneo, es uno de los mayores orgullos del país. Un año más, los 'Oscar del vino' han entregado sus galardones en Miami, Estados Unidos. Desde el año 2021, hasta 830 expertos se reúnen para decidir los mejores y han reconocido una bodega española como la mejor por segundo año consecutivo.
The Golden Vines se crearon para celebrar "lo mejor de lo mejor" del mundo del vino y los licores. Bajo un programa de catas excepcionales, clases magistrales y subastas benéficas en vivo, la gala que el año pasado se celebró en Madrid ha finalizado con la entrega de los galardones en forma de tapón de corcho gigante. Los expertos participantes cuentan con más de 18 años de experiencia profesional y proceden de más de 100 países distintos.
Entre ellos había Masters of Wine, Master Sommeliers y Advanced Sommeliers que se han puesto de acuerdo para decidir que la mejor bodega del mundo se encuentra en España: la bodega Vega Sicilia se ha alzado un año más con el premio Robb Report al mejor productor de vinos finos del mundo 2025. Los demás galardonados proceden de todo el mundo, desde Europa, América y Oceanía hasta lo más recóndito de Oriente Medio, Asia y África.
La mejor bodega del mundo está en España
Conocer de primera mano la mejor bodega del mundo no es una tarea complicada, ya que se encuentra en Valbuena de Duero, Valladolid. Pertenece a TEMPOS Vega Sicilia, un conjunto de seis bodegas de la familia Álvarez, junto con Vega Sicilia y Alión en la D.O. Ribera del Duero; Pintia en la D.O. Toro; Oremus en la región de Tokaj-Hunrgía; Benjamin de Rothschild & Vega Sicilia Macán en la DOCa Rioja; y Deiva en las Rías Baixas gallegas que aún es solo un proyecto.
Su finca a orillas del Duero se describe como "única, casi mágica". La viña es el eje central de su actividad, todo nace allí, en 210 hectáreas que se dividen en tres variedades de uva: Tempranillo, Cabernet Sauvignon y Merlot. La edad mínima de las plantas es de diez años y la edad media de producción de 35, lo que garantiza un vino de muy buena calidad. Es posible concertar una visita con cata incluida que todo el que la hace, acaba recomendando.
Además de ver los viñedos, es aconsejable dar un paseo por el pueblo de Valbuena de Duero y pararse para contemplar la iglesia parroquial de Nuestra Señora del Rosario o el Monasterio de Santa María de Valbuena -en el término de San Bernardo-. Este último es de los edificios más destacables de la zona, construido en el siglo XII y hoy sede de la Fundación Las Edades del Hombre. Es, sin duda, ideal para una escapada vinícola que quedará en la memoria.
Todos los premiados por los 'Oscar del vino'
- Weingut Egon Müller (valle de Mosela, Alemania). Premio Grant Macdonald al mejor productor de vinos finos de Europa 2025.
- Harlan Estate (valle de Napa, California, Estados Unidos). Premio Akerman al mejor productor de vinos finos de América 2025.
- Henschke (valle de Eden, valle de Barossa y colinas de Adelaida, Australia). Premio Maison Mura al mejor productor de vinos finos del resto del mundo (Australasia, África, Asia y Oriente Medio) 2025
- Vega Sicilia (Ribera del Duero, España). Premio Robb Report al mejor productor de vinos finos del mundo 2025.
- Mullineux & Leeu (Swartland, Sudáfrica). Premio Slate Aviation a la mejor estrella emergente del mundo 2025.
- Rosa Kruger, The Old Vine Project, Sudáfrica. Premio Amorim Cork Innovation 2025.
- Jean Trimbach. Premio Gérard Basset Foundation Hall of Fame 2025.
- The Macallan (Speyside, Escocia). Premio Bacchus World’s Best Rare Spirit Brand 2025.
- Corison (California, Estados Unidos). Premio Frédé́ric Panaïotis Sustainability Award 2025.
