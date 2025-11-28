Ni Italia, ni Francia: la mejor bodega del mundo está en España, así lo han votado más de 800 expertos internacionales

Uno de los mayores clichés que representan a España son los viñedos y el vino. Pero lo cierto es que, lejos de ser un cliché erróneo, es uno de los mayores orgullos del país. Un año más, los 'Oscar del vino' han entregado sus galardones en Miami, Estados Unidos. Desde el año 2021, hasta 830 expertos se reúnen para decidir los mejores y han reconocido una bodega española como la mejor por segundo año consecutivo.