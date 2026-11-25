La Edad Media fue una época tan extensa que es muy fácil encontrar cientos de castillos muy diferentes entre sí repartidos por toda Europa. Entre los siglos XI y XII, surge el primer gran estilo arquitectónico que se extiende por todo el continente, el románico. Combinaba la solidez de la tradición romana con influencias locales, bizantinas y orientales, para dar lugar a edificios tan imponentes como la Abadía de Cluny o la Basílica de San Ambrosio en Milán.

El castillo más antiguo y más bonito de Europa está en Huesca / Istock / Florent MARTIN

No obstante, no hay ninguna fortaleza que supere o apenas iguale al castillo de Loarre en Huesca. Hay quien lo llama "el castillo de Drácula de los Pirineos", aunque nada tiene que ver con leyendas de vampiros. De lo que no hay duda es que es el castillo más antiguo y mejor conservado de Europa. Para conocerlo, hay que viajar hasta la comarca oscense de la Hoya y el siglo XI, ya que aunque su historia no es de dráculas, también es bastante curiosa.

Adriana Fernández

La historia de un castillo en mitad de los Pirineos

En aquella época reinaba el rey Sancho III, que decidió construir una torre con un carácter más simbólico que defensivo tras conquistar la comarca. Diversos historiadores afirman que ahí mismo hubo un asentamiento romano llamado Calagurris Fibularia. A lo largo de todo el siglo, fueron adosando diferentes construcciones defensivas, sobre todo a partir de la época del rey Ramiro I. Fue él quien ordenó erigir la torre del Homenaje al establecerse en el castillo.

El castillo medieval de Loarre en Huesca / Istock / Nobilior

Su máximo esplendor llegó a finales del siglo, con el rey Sancho Ramírez, que le dio la forma que vemos a día de hoy, incluyendo el monasterio y la iglesia. Las reformas de los siglos XI y XII le otorgaron su característico estilo románico jacetano. Al irse los musulmanes de la península, perdió la función militar, pero no la religiosa, que se mantuvo hasta el siglo XVI. Sin embargo, no fue hasta el siglo XX que se declaró Monumento Nacional y se restauró.

La muralla que rodea el castillo de Loarre en Huesca / Istock / Florent MARTIN

Su exterior está dominado por una imponente muralla coronada por dos torres semicirculares. La estructura se completa con una cúpula repleta de detalles y capiteles ornamentados con iconografía propia de la época. En su interior destaca la iglesia de San Pedro, una joya románica del 1070. En total, se pueden visitar unos 2.200 metros cuadrados de fortaleza, incluyendo las murallas, la torre albarrana, la iglesia, la torre del Homenaje, el pozo y el aljibe.

La iglesia en el interior del castillo de Loarre, en Huesca / Istock / alvarobueno

Un paisaje de Hollywood

El castillo en sí mismo es un auténtico tesoro, pero también lo es el entorno en el que se alza. De hecho, el director Ridley Scott destacó sendas características al escogerlo como localización para rodar parte de su película El reino de los cielos en 2004. En la trama, Loarre era escenarios de Francia, y junto al castillo se levantó un poblado medieval para recrear la aldea del protagonista. En su reparto estaban Liam Neeson, Orlando Bloom o Eva Green.

El entorno del castillo de Loarre en Huesca / Istock / Florent MARTIN

Fue curioso, porque el equipo tenía preparada nieve artificial pero cayó una gran nevada real que mejoró aún más la ambientación. El castillo de Loarre está a 1.070 metros de altitud sobre una llanura que se extiende hacia el valle del Ebro. Por eso suele decirse que está suspendido sobre un abismo en plena sierra pirenaica de Huesca. Muy cerca hay otros monumentos como el Monasterio de San Juan de la Peña o la Colegiata de Bolea.

El entorno del castillo de Loarre es absolutamente precioso / Istock / Lumir Pecold

La comarca de la Hoya está entre las sierras de Santo Domingo, Loarre, Caballera, Gratal y Guara y la Estepa Monegrina. En esta zona son muy característicos los llamados "Mallos", una formación geológica en forma de aguja. Algunos de los más famosos son los Mallos de Riglos, Agüero y Murillo junto al río Gállego; o los Mallos del Saltón de Roldán y Vadiello en el Parque Natural de Sierra de Guara. Con quebrantahuesos sobrevolando el paisaje.