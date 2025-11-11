Las Islas Canarias: un paraíso natural con un legado por descubrir
Más allá de sus playas y su clima privilegiado, el archipiélago canario guarda las huellas de un pasado que sigue vivo
Mucho antes de la conquista europea, las Islas Canarias ya despertaban la curiosidad del mundo antiguo. Los griegos las llamaron las Islas Afortunadas y los romanos navegaron hasta ellas cuando aún habitaban los antiguos pueblos aborígenes, herederos de raíces africanas. Desde entonces, este territorio ha sido escala de navegantes, comerciantes y científicos que, atraídos por su luz y su posición estratégica en el Atlántico, dejaron aquí parte de su historia. Cada llegada sumó una nueva voz al relato isleño, que hoy resuena en sus ciudades históricas, en sus tradiciones y en la mezcla de acentos que define su identidad.
Los aborígenes canarios, mensajeros de la historia
De origen bereber, los primeros pobladores se establecieron hace más de veinte siglos y supieron adaptarse a las condiciones de cada isla, creando formas de vida propias y distintas entre sí. Su legado se conserva en todo el archipiélago. En Gran Canaria destaca el Paisaje Cultural del Risco Caído y las Montañas Sagradas, Patrimonio Mundial por la UNESCO, junto a yacimientos como la Cueva Pintada de Gáldar o el Cenobio de Valerón. En El Hierro, el Parque Cultural de El Julan guarda grabados rupestres; en Fuerteventura, los petroglifos de La Atalayita revelan la vida cotidiana de los majos; y en La Palma, el Parque Arqueológico de Belmaco custodia piezas únicas de la cultura benahoarita. En La Gomera, el Silbo, lenguaje silbado con posibles raíces prehispánicas, pervive como símbolo de identidad y comunicación ancestral.
El pasado se explica hoy en museos como el MUNA de Tenerife o El Museo Canario de Gran Canaria, donde se documentan su organización social, su artesanía y su sorprendente habilidad para la momificación. A ellos se suman el Museo Arqueológico de Fuerteventura, el Museo Benahoarita de La Palma o el Centro de Interpretación del Julan en El Hierro, que invitan al visitante a recorrer los orígenes del alma isleña.
Siguiendo la huella de exploradores y conquistadores
Durante siglos, las Islas Canarias fueron territorio de mitos y leyendas. Platón situó aquí la Atlántida y el genovés Lanceloto Malocello redescubrió Lanzarote en el siglo XIV. A comienzos del XV, bajo la Corona de Castilla, Jean de Béthencourt inició la conquista y en pocas décadas se integraron todas las islas. En esta época surgió San Cristóbal de La Laguna, en Tenerife, Patrimonio Mundial de la UNESCO, cuyo trazado renacentista inspiró a muchas ciudades coloniales de América y consolidó el papel del archipiélago como puente entre continentes.
Cruces de comercio y fortificaciones del Atlántico
Tras la conquista, las Islas se convirtieron en escala esencial entre Europa, África y América. Desde sus puertos partieron expediciones rumbo al Nuevo Mundo: Cristóbal Colón hizo aquí su última escala antes de descubrir América, y desde entonces el archipiélago fue paso obligado de navegantes y mercancías. Florecieron los ingenios azucareros, especialmente en Gran Canaria y La Palma, y de esa tradición nació el ron canario, que aún hoy se elabora con métodos ancestrales. El vino del archipiélago alcanzó tal fama que fue elogiado por William Shakespeare en sus obras. Con el tiempo, el azúcar dio paso al vino, los tomates y los plátanos, sellando una vocación agrícola y exportadora que define su identidad.
La prosperidad trajo también peligros. En 1599, Las Palmas de Gran Canaria sufrió el ataque del corsario Pieter van der Does, y años después, frente a Santa Cruz de Tenerife, el almirante Horacio Nelson perdió un brazo en la fallida invasión británica, un episodio que aún se recuerda en la Gesta del 25 de julio. Para defenderse, las islas alzaron fortalezas como el Castillo de Guanapay, en Lanzarote, construido sobre el borde de un cráter volcánico y retratado por el ingeniero Leonardo Torriani en sus célebres ilustraciones.
Tierra de ciencia, arte y mestizaje
A lo largo de los siglos, las Islas Canarias han sido un puente entre culturas, un lugar de encuentro, inspiración y descubrimiento. La biodiversidad y la geología del archipiélago fascinaban ya a los primeros naturalistas, y siguen asombrando hoy en sus cuatro parques nacionales: el Teide, Garajonay, Timanfaya y la Caldera de Taburiente. Esa misma curiosidad científica perdura en los observatorios astronómicos del Teide y el Roque de los Muchachos, desde donde los mayores telescopios del mundo exploran el universo bajo uno de los cielos más limpios del planeta.
El espíritu de apertura y mezcla que ha acompañado siempre a Canarias continúa vivo. En cada puerto, en cada sendero y en cada ciudad histórica late una historia compartida entre Europa, África y América: la de unas islas que han sabido acoger lo que llega y convertirlo, generación tras generación, en parte de su propio carácter.
