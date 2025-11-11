Las Islas Canarias: un paraíso natural con un legado por descubrir

De origen bereber, los primeros pobladores se establecieron hace más de veinte siglos y supieron adaptarse a las condiciones de cada isla, creando formas de vida propias y distintas entre sí. Su legado se conserva en todo el archipiélago. En Gran Canaria destaca el Paisaje Cultural del Risco Caído y las Montañas Sagradas, Patrimonio Mundial por la UNESCO, junto a yacimientos como la Cueva Pintada de Gáldar o el Cenobio de Valerón. En El Hierro, el Parque Cultural de El Julan guarda grabados rupestres; en Fuerteventura, los petroglifos de La Atalayita revelan la vida cotidiana de los majos; y en La Palma, el Parque Arqueológico de Belmaco custodia piezas únicas de la cultura benahoarita. En La Gomera, el Silbo, lenguaje silbado con posibles raíces prehispánicas, pervive como símbolo de identidad y comunicación ancestral.