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La Islandia española tiene más de 40 volcanes dormidos: un campo volcánico en mitad de La Mancha con lagunas que burbujean

Cráteres, lagunas y aguas que borbotean, un viaje al corazón volcánico de La Mancha.

Este rincón de la Mancha esconde un paisaje dominado por cráteres de explosion, fuentes agrias y hervideros

Este rincón de la Mancha esconde un paisaje dominado por cráteres de explosion, fuentes agrias y hervideros / Istock

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Yanira Morte

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Más de 40 volcanes dormidos y cerca de 300 centros eruptivos convierten a la comarca del campo de Calatrava, en Ciudad Real, en uno de los campos volcánicos más importantes e impactantes de Europa. Este rincón de la Mancha esconde un paisaje dominado por cráteres de explosión, fuentes agrias y hervideros que demuestran que, bajo la tierra, el corazón de la península sigue respirando. A diferencia de volcanes típicos como el Teide, el campo de Calatrava es una región volcánica que ocupa aproximadamente 4000 kilómetros en total, una auténtica barbaridad, sin duda un lugar que te recomendamos ver al menos una vez en la vida y que te dejará con ganas de más.

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Adriana Fernández

Una curiosidad que muchas personas desconocen es que, el Campo de Calatrava es un sitio tan particular que ha sido objeto en investigaciones astrobiológicas. Las condiciones de cómo interaccionan el agua subterránea, el basalto volcánico y el dióxido de Carbono se comporta de manera superparecida con la geología del planeta Marte, algo de mucho interés para los investigadores y que ayudan a conocer un poco más sobre nuestro entorno. 

Campo de calatrava

Campo de calatrava / wikimedia Commons/José Manuel Sánchez de Toro

Paradas obligatorias que tienes que hacer en el Campo de Calatrava

Sin duda, uno de los sitios más recomendados, El Volcán del Cerro Gordo, aquí verás una cantera de extracción de picón convertida en un museo al aire libre. Disfrutarás de un paseo por pasarelas de madera que te adentrará a unos 830 metros sobre el nivel del mar, justo en el tazón del cráter. Algo curioso es que, en las paredes del volcán se ven claramente las "bombas volcánicas", para quién no sepa de qué estamos hablando, son bloques de roca que el volcán escupió incandescentes y se solidifican en el aire en forma de lágrima.  

Volcan cerro Gordo,Granatuladecalatrava

Volcan cerro Gordo,Granatuladecalatrava / wikimedia Commons/Aristoteles jerez

Declarada Monumento Natural, otros de los lugares imprescindibles y además, más visitados es la laguna de La Posadilla, durante las épocas de sequía, el nivel del agua baja y se pueden distinguir con mayor claridad los estratos de la explosión y las formas del fondo del maar, un auténtico espectáculo que recomendamos no perderte si decides visitarlo.  

Calatrava la nueva

Calatrava la nueva / wikimedia Commons/ laguna de La Posadilla

Muy cerca del Castillo de Calatrava la Nueva, encontrarás los hervideros de San Cristóbal, unas antiguas instalaciones de baños termales donde el agua brota cargada de burbujas en pequeñas piletas y pozas. A finales del siglo XIX y principios del XX, eran auténticos balnearios de salud a los que la burguesía acudía para curar afecciones de la piel, del aparato digestivo o el reumatismo. 

Calatrava la nueva

Calatrava la nueva / wikimedia Commons/Xemenendura

Que no puede faltar en tu ruta

Para disfrutar al máximo de esta ruta por el Campo de Calatrava, te recomendamos tener en cuenta algunos aspectos importantes para poder disfrutar de la manera más sencilla posible. El coche es imprescindible, ya que te permitirá desplazarte con total libertad, unas buenas zapatillas de senderismo cómodas, lo son todo, porque los terrenos de piedra volcánica y los senderos que rodean los maares suelen ser bastante complicados. 

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Y si eres un buen amante de la naturaleza, un par de prismáticos en la mochila marcará la diferencia, permiten observar la fauna que habita en las lagunas sin alterar su tranquilidad. 

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