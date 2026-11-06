La isla más salvaje de Canarias es la que Unamuno llamó “un oasis en el desierto de la civilización”: el hotel donde vivió su destierro convertido en casa museo, un monumento al escritor y dunas blancas Parque Natural

En marzo de 1924, Miguel de Unamuno, escritor, filósofo, académico español y mayor exponente de la Generación del 98, llegó desterrado a la isla de Fuerteventura por orden de la dictadura de Primo de Rivera debido a sus duras críticas a la monarquía y al régimen militar. A pesar de llegar forzado, el escritor bilbaíno terminó completamente fascinado por sus paisajes de viento, luz y soledad, definiéndolo como “un oasis en el desierto de la civilización”.

Todo lo que el escritor llegó a vivir en la isla quedó registrado y documentado. Durante esos cuatro meses, Unamuno escribió toda su experiencia en el libro de poemas De Fuerteventura a París, donde plasmó sus impresiones sobre el mar y la calima. Al mismo tiempo, escribía crónicas para periódicos internacionales como La Nación de Buenos Aires, mientras que la prensa seguía su confinamiento y su fuga a bordo del yate francés Aiglon. Toda su etapa la conocemos gracias a grandes labores de investigación de instituciones como la Universidad de la Laguna, donde se recuperaron archivos personales y pudimos conocer más detalles sobre él y sus vecinos que lo acogieron, como su gran amigo Ramón Castañeyra. Estos meses no solo dejaron huella para el poeta sino también para la historia de Fuerteventura.

Fuerteventura, Islas Canarias / Istock / rusm

La isla más salvaje de Canarias y Unamuno

Fuerteventura guarda un cachito del poeta bilbaíno, cada rincón guarda su esencia. El primer lugar que debes visitar y que te ayudará a entender mucho más sobre Unamuno y toda su historia es la Casa Museo Unamuno, situada en pleno centro de Puerto de Rosario, justo al lado de la Iglesia Nuestra Señora del Rosario. En 1924 era conocido como el Hotel Fuerteventura, una fonda de arquitectura canaria típica alrededor de un patio exterior.

El Dato A día de hoy, se conserva intacta la habitación donde dormía, su escritorio de madera con su máquina de escribir, su brasero, la palangana, la cama de hierro y la maleta con la que desembarcó.

Justo en la ladera de Montaña Quemada se encuentra una estatua en homenaje al escritor. Este sitio no es un lugar cualquiera, tiene mucha historia detrás, ya que fue uno de los puntos más visitados por Unamuno durante sus largas caminatas en plena naturaleza. Es una obra del gran Juan de Ávalos, esculpida en 1980 sobre piedra y cuya mirada está perdida sobre el horizonte majorero de la isla.

Estatua Miguel de Unamuno / Wikiloc

El Parque Natural que impresionó a Unamuno

Las dunas blancas que tanto impresionaron al escritor forman parte del actual Parque de las Dunas de Corralejo, uno de los paisajes más impresionantes de las islas canarias más estrenos también, con más de 2600 hectáreas. A diferencia de otros desiertos, la arena blanca de estas dunas no proviene del desierto del Sáhara. Su arena está formada por la erosión de conchas de moluscos, caracoles marinos y esqueletos de erizos.

Parque Nacional de Corralejo, Fuerteventura / Istock / IMAG3S

Durante sus visitas al norte de la isla, el contraste entre el desierto blanco de arena y el mar turquesa dejó una profunda huella en el escritor. En sus sonetos describió esa sensación de caminar por un desierto rodeado de agua, una metáfora que llegó a tener una idea de la isla como un "oasis".

Parque Nacional de Corralejo, Fuerteventura, Islas Canarias, España / Istock / IMAG3S

Qué más puedes ver en la isla y sus alrededores

En sus alrededores y dentro de la isla podrás disfrutar de verdaderas joyas históricas y artísticas como El cotillo, un pueblo pesquero famosos por sus calas de arena blanca y aguas tranquilas como La Concha y su salvaje playa de Castillo del Sur, ideal para ver el atardecer en compañía.

Playas de Fuerteventura / Mvm

En la costa oeste, podrás disfrutar de las cuevas de Ajuy, donde se encuentran las rocas más antiguas de las Islas Canarias con acantilados de piedra negra y playas de arena volcánica. La playa de Sotavento, es de esas playas paradisíacas que te dejarán sin palabras, famosa mundialmente por su enorme lengua de arena que crea una laguna al subir la marea. Es la meca europea para la práctica de windsurf y kitesurf.