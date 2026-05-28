La isla que ni los propios españoles conocen es una Reserva de la Biosfera: tiene playas sin nombre, muy pocas villas y una naturaleza tan intacta que los biólogos la llaman "el laboratorio del Atlántico"
Descubrimos una de las mayores maravillas naturales que se esconden en el océano Atlántico.
Además de las principales -Tenerife, La Palma, Gran Canaria y Lanzarote-, el archipiélago canario está compuesto por otras islas que, aunque no tan conocidas como estas otras, gozan de una belleza igual. Una de estas islas, la más occidental y meridional del archipiélago, es la isla de El Hierro, cubierta de paisajes que parecen estar sacados directamente de un cuento.
Declarada como Reserva de la Biosfera de la UNESCO desde hace más de 26 años, y geoparque desde 2014, la isla de El Hierro tiene una alma propia; una energía única y diferente de la que se puede disfrutar con los cinco sentidos. Con una población que no llega a los 12 mil habitantes, visitar la isla supone una experiencia sin igual.
Un paraíso en el Atlántico
Formada hace un millón de años, siendo así la más joven de todas las islas del archipiélago canario, El Hierro ofrece al visitante una infinidad de oportunidades para descubrir y disfrutar de todos y cada uno de sus rincones. Repleta de magia, el abanico de actividades que uno puede hacer alrededor de la isla es de lo más amplio, ya sean actividades acuáticas -deportes náuticos, buceo o simplemente relajarse en las playas que rodean la costa-, rutas de senderismo para conocer los espacios naturales a profundidad, o descubrir las encantadoras villas que hay repartidas por la isla.
Sostenibilidad por delante de todo
Además de ser de sobras conocida por los amantes de la inmersión, El Hierro es también la isla de la sostenibilidad. Gracias a su central hidroeólica, la isla va camino a alcanzar el autoabastecimiento energético a través de energías limpias y renovables, por lo que no es nada descabellado considerar El Hierro un destino de turismo sostenible.
Un mundo por descubrir
Como ya he mencionado, El Hierro es un auténtico paraíso para buceadores de todos los rincones del mundo, que consideran la isla como la meca para practicar submarinismo. Situada en una de las tres Reservas Marinas de las Islas Canarias, el principal factor para que se la considere un lugar ideal para el buceo es la transparencia de sus aguas, que permite alcanzar una visibilidad de hasta 30 metros. Con más de una cuarentena de puntos de inmersión repartidos a lo largo de la costa, aquí podrás maravillarte con los fondos volcánicos del archipiélago a la vez que nadas entre langostas, rayas o tortugas.
En tierra firme, los paisajes que cubren la isla son de lo más variados. Uno de los senderos más destacados de la isla es el Camino de Jinama, un sendero que en la antigüedad utilizaban los habitantes de la isla para acceder al Golfo, y desde el cual se obtienen unas panorámicas inigualables del entorno. Son varios los espacios naturales que cubren el territorio de la isla, como la Reserva Natural Integral de Mencáfete -lleno de cuevas escondidas entre la laurisilva, en las que viven murciélagos y gatos silvestres-, o la Reserva Natural Integral de Roques de Salmor -actualmente declarada Zona de Especial Protección para las Aves.
Aparte de imponentes miradores, desde los que disfrutar de panorámicas de postal, la isla de El Hierro está repleta de lugares con mucho encanto. Destacan villas y caseríos como Sabinosa, el más aislado de la isla; la Villa de Valverde, fundada a finales del siglo XV; o Tamaduste, una de las maravillosas piscinas naturales que podrás encontrar en la isla. Interesante de visitar es también el Ecomuseo de Guinea, donde se extiende un impresionante tubo volcánico de casi cien metros de largo.
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